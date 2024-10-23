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"Сил нет совсем": молодая жена путиниста Евгения Петросяна совсем слегла - детали

Элина Чигис
23 октября 2024, 22:55
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Татьяна Брухунова не справляется с проблемами.
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова заболела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Брухунова

Кратко:

  • Жена путиниста Петросяна вышла на связь с подписчиками
  • Брухунова пожаловалась на болезни

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова рассказала, что сейчас с ней происходит.

На своей странице в соцсетях Брухунова рассказала, что заболела вместе с детьми.

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"Спать хочу страшно. Две недели без сна...дети болеют по очереди. Сегодня Ваган пошел на второй круг. Сама тоже болею... Сил нет совсем... Осень! Спасите-помогите", — рассказала жена путиниста.

Отметим, Брухунова стала пятой женой Петросяна, пара официально узаконила свои отношения в декабре 2019 года.

Жена Петросяна рассказала о болезни
Жена Петросяна рассказала о болезни / фото: скрин instagram.com, Татьяна Брухунова

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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