Россияне размазали молодую жену путиниста Евгения Петросяна - что она вытворила

Татьяна Брухунова закатала истерику из-за того, что ее пристыдили в соцсетях.

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Татьяна Брухунова попала под волну хейта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая жена российского комика Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова пожаловалась на то, что ее пристыдили за исполнение гимна страны-оккупанта России на концерте ярого путиниста певца SHAMAN.

На своей странице в соцсетях Брухунова призналась, что заблокировала 200 хейтеров.

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Жена комика Петросяна пожаловалась, что ее пристыдили за исполнение гимна России.

"174 аккаунта я заблокировала вручную. Потратила много времени на зачистку по той причине, что, прежде чем заблокировать, заходила в профиль этих "милых" людей. Как правило, это русские люди, живущие в российских городах. Меня это шокировало. Они меня пристыжают за то, что я пою гимн своей страны, что знаю слова песен Шамана. Это мамы 25 ангелочков, счастливые жены", - поплакалась жена пропагандиста.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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