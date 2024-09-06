Путинист Петросян напугал поклонников своим уставшим видом во время отпуска.

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Евгений Петросян резко постарел / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova

Жители страны-оккупанта РФ начала бурно обсуждать вид юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения России в Украину.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, в сеть попал свежий снимок путиниста, который расстроил россиян. А все из-за того, что отпуск в Сочи совсем не пошел на пользу немолодому юмористу, которому скоро исполнится 79 лет.

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По словам очевидцев, встретивших его в отеле, артист выглядел усталым и изможденным, что стало неожиданностью для многих. Критики утверждают, что его жене Татьяне Брухуновой стоило выбирать более прохладные курорты, подобные Юрмале. Также некоторые предположили, что жена довела Петросяна "до ручки".

Петросян сдал в последнее время / фото: скрин 7days.ru/

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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