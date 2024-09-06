Совсем плох: молодая жена путиниста Евгения Петросяна довела его "до ручки"

Жители страны-оккупанта РФ начала бурно обсуждать вид юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения России в Украину.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, в сеть попал свежий снимок путиниста, который расстроил россиян. А все из-за того, что отпуск в Сочи совсем не пошел на пользу немолодому юмористу, которому скоро исполнится 79 лет.
По словам очевидцев, встретивших его в отеле, артист выглядел усталым и изможденным, что стало неожиданностью для многих. Критики утверждают, что его жене Татьяне Брухуновой стоило выбирать более прохладные курорты, подобные Юрмале. Также некоторые предположили, что жена довела Петросяна "до ручки".
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме
Добавим, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.
А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.
Вас может заинтересовать:
- Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали
- "Обделался": кум беглеца Влада Ямы рассказал о его возвращении в Украину
- Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред