"Сифилитики и наркоманы": безумная Цыганова с мужем выдали бред о "голой" вечеринке

Супругов Цыгановых возмутило, что русская богема устраивает вечеринки ‒ вместо того, чтобы помогать русским оккупантам в войне против Украины.

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Вадим Цыганов и Вика Цыганова снова выдали бред / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Скандально известные своим безумными идеями и ярым путинизмом супруги – певица Вика Цыганова и продюсер Вадим Цыганов ‒ конечно же, не смогли пройти мимо недавней скандальной "голой" вечеринки блогерки Насти Ивлеевой.

60-летняя Цыганова натурально плевалась яростными фразами и сравнила мероприятие с "оргией сифилитиков, наркоманов и прочих потерянных людей". А звезд, которые пришли в клуб по приглашению Ивлеевой, она назвала "сатанистами".

Цыганову возмутило, что богема устраивает вечеринки ‒ вместо того, чтобы помогать русским оккупантам в войне против Украины.

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"Пока страна борется с внешним врагом, внутренний — порочит, душит ее изнутри при поддержке и наставлении тех самых внешних врагов", — чуть ли не кричала Цыганова.

"Был 666-й день СВО (так русские пропагандисты называют украино-российскую войну – Главред). Неспроста именно в этот день почитатели нечисти устроили свой показательный шабаш", — сказал ее супруг Цыганов.

Напомним, несколько дней назад российская блогерка Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и прочий светский люд. Причем одеваться рекомендовалось в формате "почти голый".

Пришли многие российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. И немедленно в стране-агрессоре РФ поднялась буря возмущения - в духе "сажать и не пущать".

Cама Ивлеева подверглась критике со стороны актера Станислава Садальского. В новом фильме бывшая ведущая "Орла и решки" снялась в обнаженной сцене. Садальский, увидев игру Ивлеевой, завелся и поскандалил.

Также мы писали, что Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью. На своей страничке в Instagram она опубликовала провокационное фото в откровенном наряде.

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