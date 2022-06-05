"А где бикини?": Ивлеева обескуражила фото в прозрачном лифчике

Блогер удивила пикантным образом.
Ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью.
На своей страничке в Instagram она опубликовала провокационное фото в откровенном наряде.
На снимке она предстала в прозрачном лифчике-топе, делая селфи у зеркала.
"Улыбка", - коротко прокомментировала свой пост Ивлеева.
А вот в комментариях под фото началось активное обсуждения образа блогерши.
"Мда, а где бикини? Пора уже", "Ты в Норильске, только у нас такие батареи с лева на фото", "Стареешь, Ивлева", "Теть Галь, завязывай! Сосед дядя Боря уже с ума сошел", - писали в комментариях под постом.
Напомним, телеведущая и блогер Настя Ивлеева недоумевает, почему россияне начали стыдиться своей страны и массово покидать Россию.
На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, в котором воспела российскую нацию.
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