"А где бикини?": Ивлеева обескуражила фото в прозрачном лифчике

Ивлеева обескуражила фото в прозрачном лифчике / instagram.com/nastyaivleeva/

Ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью.

На своей страничке в Instagram она опубликовала провокационное фото в откровенном наряде.

На снимке она предстала в прозрачном лифчике-топе, делая селфи у зеркала.

"Улыбка", - коротко прокомментировала свой пост Ивлеева.

instagram.com/nastyaivleeva/

А вот в комментариях под фото началось активное обсуждения образа блогерши.

"Мда, а где бикини? Пора уже", "Ты в Норильске, только у нас такие батареи с лева на фото", "Стареешь, Ивлева", "Теть Галь, завязывай! Сосед дядя Боря уже с ума сошел", - писали в комментариях под постом.

Напомним, телеведущая и блогер Настя Ивлеева недоумевает, почему россияне начали стыдиться своей страны и массово покидать Россию.

На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, в котором воспела российскую нацию.

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