Российские престарелые звезды эпично опозорились на "голой вечеринке" у блогерши

Российские, с позволения сказать, звезды, разделись и показали свои потрепанные телеса.

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Российское шоу фриков / Коллаж Главред, фото старит

Российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый".

Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Сама Ивлеева сильно похудела и выглядела анорексично. С ней позировал одесский рэппер Джиган, который удобно расположился под каблуком своей жены-блогерши Оксаны Самойловой и ни слова не проронил о войне в Украине и нападении России.

видео дня

Подкаблучник Джиган с Ивлеевой / Фото Voice

Предательница Лолита Милявская и приехала на вечеринку в черном белье, прозрачном белом комбинезоне, поверх которого надела кружевной пояс для чулок. Выглядело это печально.

Жалкая Милявская на "голой" вечеринке / Стархит

Не обошлось столь важное мероприятие и без путиниста Киркорова. Он пришел одетый в сетку и большие очки. Выглядел настоящей звездой российского фрик-шоу.

На видео - Лолита и Киркоров:

Не отстала от остальных и Собчак. Она тоже пришла на вечеринку в "голом" платье.

Собчак на фоне, который она заслужила / Стархит

Напомним, ранее Ивлеева подверглась критике со стороны актера Станислава Садальского. В новом фильме бывшая ведущая "Орла и решки" снялась в обнаженной сцене. Садальский, увидев игру Ивлеевой, завелся и поскандалил.

Также мы писали, что Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью. На своей страничке в Instagram она опубликовала провокационное фото в откровенном наряде.

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