Шуфутинский запланировал концерт в Киеве после посещения Крыма: как его "встретят" пограничники

Михаил Шуфутинский планирует выступить в Киеве после посещения Крыма / Instagram

Певец Михаил Шуфутинский запланировал концерт в Киеве на весну 2022 года. На мероприятие уже продаются билеты. Тем временем в Госпогранслужбе Украины готовы "соответственно встретить" российского певца, который раньше часто ездил на оккупированный Крымский полуостров.

В случае попытки артиста въехать на территорию Украины, пограничники будут действовать согласно нормам законодательства, подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Спикер ведомства отметил, что пограничная служба ежедневно из разных источников собирает информацию о лицах, которые незаконно посещали оккупированный полуостров. В случае выявления таких фактов гражданам Украины будет угрожать административная ответственность, а иностранцам могут запретить въезд на территорию государства.Читайте такжеМаксим Галкин провоцирует сепаратизм и поддерживает оккупацию - СБУ

"В случае появления таких людей на границе, в частности с использованием опережающей информации, что они могли быть незаконно в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в Украину, если будут подтверждены факты", – сказал Демченко.

Он добавил, что в открытых источниках есть достаточно информации, как и когда Шуфутинский посещал оккупированный Крым.

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Напомним, Служба безопасности запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову в Украину на три года из-за высказываний в поддержку незаконной аннексии Крыма Россией. Запрет начал действовать 7 июня этого года. Это произошло после скандала, когда сначала Минкульт внес Киркорова в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, а затем по представлению СБУ убрал его из этого списка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов артистов из России до возвращения оккупированных Крыма и Донбасса. Глава государства дал поручение Кабмину, СНБО и СБУ проанализировать эту петицию и исследовать возможность усиления ответственности за нарушение закона о гастролях российскими артистами.

"Черный" список Минкульта по последним данным содержит имена 208 человек, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.