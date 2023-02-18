УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

"Шиш вам": Нагиев отказался вести музыкальную церемонию в РФ

18 февраля 2023, 13:46
Дмитрий Нагиев не озвучивал в голос свою позицию, однако открыто не поддержал российскую армию окупантов.
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев / instagram.com/nagiev.universal

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев, которого не раз подозревали в донатах либо на украинскую, либо на вражескую российскую армию, отказался вести музыкальную церемонию награждения артистов "Муз ТВ".

Нагиев до этого несколько раз был ведущим церемонии, а на этот раз сообщил, что "в этот раз, видимо нет". Соответствующим постом он поделился на своей странице в Instagram.

видео дня

"Я благодарю концерн МУЗ-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придет время, мы поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках", — сказал 55-летний актер.

Многие решили, что позиция артиста говорит о том, что он не поддерживает войну и не считает, что можно проводить праздники, когда гибнут мирные люди в Украине.

Напомним, ранее российские медиа распространили новость о том, что российский актер Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужны оккупантов, которые ведут жестокую войну в Украине, около 3 миллионов долларов.

Об этом ранее сообщил российский политолог Яков Кедми в своем Telegram-канале со ссылкой на режиссера театра кукол имени Сергея Образцова Бориса Константинова. Тот в частности написал, что Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужды войны в России в Украине 200 млн руб. Однако в интервью пропагандистам RTVI, Константинов назвал эту информацию фейком. После этого Кедми удалил пост из канала.

Сам Нагиев эту информацию поспешил опровергнуть.

Вас также может заинтересовать:

Дмитрий Нагиев
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:54

Помнят все обиды и упиваются своей местью: имена женщин, которые не прощают предательство

13:46

"Шиш вам": Нагиев отказался вести музыкальную церемонию в РФВидео

13:43

Польша передаст Украине танки Leopard 2 и PT-91 в течение одного-двух месяцев – Дуда

13:41

Почему Путин "убрал" Пригожина: Пономарев назвал причинуВидео

13:36

Макрон уличил Путина во лжи из-за ЧВК Вагнер и призвал дать ВСУ оружие для наступленияВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:20

Гороскоп на завтра 19 февраля 2023: Стрельцам - фатальные ошибки, Рыбам - ссораВидео

13:00

ChatGPT уже в Украине: на что способен ИИ, которого уже назвали "убийцей профессий"

12:54

"Должна стоять перед Россией на коленях": бездарь Соседов обратился к Барбаре БрыльскойВидео

12:50

Британия не даст Украине истребители Typhoon: Лондон призвал ждать окончания войны с РоссиейВидео

Реклама
12:38

"Вы видели, что он вытворил в эфире?": Басков вляпался в скандал на росТВВидео

12:27

"Этим займется лично Путин": для РФ отказ от "вагнеровцев" поставит крест на войне – ПономаревВидео

11:57

Украинский рембо в деле: боец ВСУ мощно "насыпал" оккупантам РФ под БахмутомВидео

11:48

"Что будут делать наши?": Гиркин спрогнозировал крах оккупантов на Донбассе в течении 2-3 недельВидео

11:27

"Просто сесть и поговорить": в ОП подтвердили, что Зеленский пригласил Орбана в УкраинуВидео

10:58

Путин повысил генерала Мурадова: он командовал морпехами РФ, которых ВСУ разбили под УгледаромВидео

10:50

Не для слабонервных: огромная дочь Шукшиной показалась в трусах-ниточкахВидео

10:32

"Мисс Украина Вселенная" выходит замуж: показала обручальное кольцо, держа любимого за руку

10:25

Очищает воду, восстанавливает волосы и кожу: можно ли выбрасывать кожуру от бананаВидео

10:20

"После смерти Путина война будет продолжаться": названа переломная дата для Украины - прогнозВидео

10:02

Лукашенко платит за отказ прямо воевать с Украиной поглощением Беларуси Россией – ISWВидео

Реклама
09:20

РФ ударила по Украине ракетами "Калибр": в Хмельницком раздались взрывы, сообщают о "прилете"Видео

08:52

Пригожин усилил атаку на Шойгу: в ISW объяснили перетасовки Путина в командовании оккупантовВидео

08:31

"РФ продолжит тактику мясорубки": наступление оккупантов продвигается "на метры, а не километры" – УоллесВидео

08:20

Слишком долго украинцы стоят на пути путинской агрессии против всего Западамнение

07:33

"Будут палить всем, что будет под рукой": 23-24 февраля возможны серьезные ракетные обстрелы – ВСУВидео

07:10

"5 городов будут под угрозой ракетной атаки": астролог сказал, где совсем скоро будет опаснее всегоВидео

06:20

Это гораздо важнее, чем прорыв к Азову или освобождение Крымамнение

05:29

Гороскоп на март 2023 года для Львов: астролог спрогнозировала переломный месяцВидео

04:45

Как правильно топить жир на смалец: удивительный рецепт сочного объедения

04:04

"Звезды склоняются к тому, что эта падла сдохнет": Росс назвал дату смерти Путина

03:27

Ключевую роль в развале РФ сыграет Украина, этот шанс нельзя упустить – екс-депутат ГосдумыВидео

03:20

Устоять просто невозможно: ленивая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут - рецептВидео

03:03

Миддлтон в белоснежном купальнике попалась папарацци на отдыхе

02:40

Приближается ураган: 3 знака зодиака в ближайшее время постигнут проблемы с деньгамиВидео

01:35

Экс-депутат Госдумы рассказал, как будет происходить демонтаж путинской системы в РФВидео

00:51

Зачем 18 февраля нужно всем убрать в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

00:43

Гороскоп на март 2023: что ждет Раков в работе, любви и финансахВидео

17 февраля, пятница
23:45

Польша рассматривает вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 - ДудаВидео

23:11

Почему 19 февраля нельзя дарить и покупать кошелек: приметы и запреты дняВидео

23:04

Упорство ВСУ и огромная поддержка НАТО поможет Украине выиграть эту войну - СтолтенбергВидео

Реклама
22:52

Состояние здоровья Елены Зеленской ухудшилось: "Я не хочу быть жертвой"Видео

22:52

Ленивые, но умные хозяйки всегда трясут яйца перед варкой: зачем они так делаютВидео

22:38

"Судороги схватили": Путин устроил "пляски" ногами на встрече с ЛукашенкоВидео

22:11

СМИ удивили цифрами потерь оккупантов за последние недели войныВидео

21:58

Макрон удивил всех заявлением о переговорах с РоссиейВидео

21:54

"Парик не забудьте": люди сочувствуют лысеющей Волочковой

21:50

Актер из сериалов Моя прекрасная няня и Папины дочки обвинен в педофилии

21:21

Для Украины снимают табу по поставкам дальнобойных ракет - ЗеленскийВидео

20:38

Россию сильно встряхнуло: в стране зафиксировали мощное землетрясениеВидео

20:01

Зачем лавровый лист добавляют в чай: шикарный рецепт из СССРВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять