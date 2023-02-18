"Шиш вам": Нагиев отказался вести музыкальную церемонию в РФ

Дмитрий Нагиев не озвучивал в голос свою позицию, однако открыто не поддержал российскую армию окупантов.

Дмитрий Нагиев / instagram.com/nagiev.universal

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев, которого не раз подозревали в донатах либо на украинскую, либо на вражескую российскую армию, отказался вести музыкальную церемонию награждения артистов "Муз ТВ".

Нагиев до этого несколько раз был ведущим церемонии, а на этот раз сообщил, что "в этот раз, видимо нет". Соответствующим постом он поделился на своей странице в Instagram.

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"Я благодарю концерн МУЗ-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придет время, мы поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках", — сказал 55-летний актер.

Многие решили, что позиция артиста говорит о том, что он не поддерживает войну и не считает, что можно проводить праздники, когда гибнут мирные люди в Украине.

Напомним, ранее российские медиа распространили новость о том, что российский актер Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужны оккупантов, которые ведут жестокую войну в Украине, около 3 миллионов долларов.

Об этом ранее сообщил российский политолог Яков Кедми в своем Telegram-канале со ссылкой на режиссера театра кукол имени Сергея Образцова Бориса Константинова. Тот в частности написал, что Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужды войны в России в Украине 200 млн руб. Однако в интервью пропагандистам RTVI, Константинов назвал эту информацию фейком. После этого Кедми удалил пост из канала.

Сам Нагиев эту информацию поспешил опровергнуть.

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