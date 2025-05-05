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Широкий жест: Налчаджиоглу потратил на украшение для новой пассии более миллиона

Анна Подгорная
5 мая 2025, 21:20
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Браслет с бриллиантами от Cartier Мурат Налчаджиоглу преподнес спутнице в особенную дату.
Мурат Налчаджиоглу, Людмила Оверковская
Мурат Налчаджиоглу подарил новой девушке браслет от Cartier / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/overkovskaja

Кратко:

  • Налчаджиоглу нашел новую подругу
  • Во время совместного отдыха бизнесмен подарил избраннице дорогое украшение

В начале апреля турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу подтвердил новый роман - его избранницей стала украинская фитнес-тренер Людмила Оверковская. Сегодня девушка отмечает 33-летие, и в качестве подарка получила от своего бойфренда путешествие на остров Тенерифе.

Туда пара приехала за день до Дня рождения Людмилы. Они провели романтический ужин на террасе отеля, а утром именинницу ждал сюрприз.

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Первым делом пара отправилась на пляж - Оверковская поделилась серией снимков в объятиях Налчаджиоглу, и поблагодарила возлюбленного за праздник. "С днем рождения меня. Привет, мои 33. Спасибо Богу. Спасибо моей семье. И спасибо тебе, моя любовь. Я люблю тебя и люблю твою душу. Жизнь в настоящем моменте", - написала она.

Мурат Налчаджиоглу, Людмила Оверковская
Мурат Налчаджиоглу и Людмила Оверковская / instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу, Людмила Оверковская
Мурат Налчаджиоглу и Людмила Оверковская / instagram.com/overkovskaja

Позже избранница бизнесмена получила от него вторую часть подарка - золотой браслет с 177 бриллиантами круглой огранки от фирмы Cartier. Такое украшение на официальном сайте ювелирной компании стоит 27.300 долларов - более одного миллиона гривен.

Подарок Налчаджиоглу его новой девушке
Мурат Налчаджиоглу подарил новой девушке браслет от Cartier / instagram.com/overkovskaja
Стоимость браслета от Cartier на официальном сайте
Стоимость браслета от Cartier на официальном сайте / cartier.com

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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