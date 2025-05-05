Широкий жест: Налчаджиоглу потратил на украшение для новой пассии более миллиона

Браслет с бриллиантами от Cartier Мурат Налчаджиоглу преподнес спутнице в особенную дату.

https://stars.glavred.info/shirokiy-zhest-nalchadzhioglu-potratil-na-ukrashenie-dlya-novoy-passii-bolee-milliona-10661972.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу подарил новой девушке браслет от Cartier / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/overkovskaja

Кратко:

Налчаджиоглу нашел новую подругу

Во время совместного отдыха бизнесмен подарил избраннице дорогое украшение

В начале апреля турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу подтвердил новый роман - его избранницей стала украинская фитнес-тренер Людмила Оверковская. Сегодня девушка отмечает 33-летие, и в качестве подарка получила от своего бойфренда путешествие на остров Тенерифе.

Туда пара приехала за день до Дня рождения Людмилы. Они провели романтический ужин на террасе отеля, а утром именинницу ждал сюрприз.

видео дня

Первым делом пара отправилась на пляж - Оверковская поделилась серией снимков в объятиях Налчаджиоглу, и поблагодарила возлюбленного за праздник. "С днем рождения меня. Привет, мои 33. Спасибо Богу. Спасибо моей семье. И спасибо тебе, моя любовь. Я люблю тебя и люблю твою душу. Жизнь в настоящем моменте", - написала она.

Мурат Налчаджиоглу и Людмила Оверковская / instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу и Людмила Оверковская / instagram.com/overkovskaja

Позже избранница бизнесмена получила от него вторую часть подарка - золотой браслет с 177 бриллиантами круглой огранки от фирмы Cartier. Такое украшение на официальном сайте ювелирной компании стоит 27.300 долларов - более одного миллиона гривен.

Мурат Налчаджиоглу подарил новой девушке браслет от Cartier / instagram.com/overkovskaja

Стоимость браслета от Cartier на официальном сайте / cartier.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, делает ли украинская актриса, комик и ведущая Елена Кравец уколы красоты и пластические операции, и раскрыл секреты поддержания ее молодости.

Также украинская актриса Виталина Библив призналась, почему одобряет бронирование артистов от мобилизации в условиях полномасштабной войны в стране.

Читайте также:

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред