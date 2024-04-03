Шэрон Стоун показала фанатам взрослого приемного сына

Известная и легендарная актриса Шэрон Стоун восхитила редким фото со своим 18-летним сыном Лердом, усыновленным в 2005 году

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Шэрон Стоун показала фанатам приемного сына Лэирда Вонна / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Легендарная голливудская актриса (звезда фильма "Основной инстинкт") Шэрон Стоун восхитила свою армию фанатов в Instagram совместным селфи со своим приемным сыном Лэирдом Вонном.

Парень предстал перед камерой смартфона в простом наряде ‒ черной шапке и футболке. В это время легендарная артистка счастливо улыбается и позирует почти без макияжа.

"Ищем колледж", – подписала актриса фото.

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К слову, Стоун усыновила всех своих троих детей. Так, старшего сына Роэна звезда усыновила в 2000 году, когда была замужем за бизнесменом Филом Бронштейном. Впрочем, после развода экс-муж лишил ее через суд прав попечительства над парнем. В 2005 году Стоун усыновила Лэирда Вонна, а еще через год – Квинна Келли.

Кто такая Шэрон Стоун? Шэрон Стоун - американская актриса, модель. Обладательница премий "Золотой глобус" (1996) и "Эмми" (2004). В 2003 году получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна по фильмам "Основной инстинкт", "На перепутье", "Казино".

Напомним, ранее стало известно, что вакантную роль Джеймса Бонда, агента 007, может занять теперь уже оскароносный Киллиан Мерфи. Создатели "бондианы" пристально следят за его творчеством после оглушительного успеха "Оппенгеймера".

Также представители голливудской звезды Натали Портман подтвердили, что она официально развелась с мужем-хореографом Бенжаменом Мильпье, после 11 лет брака. Причиной расставания стала систематическая неверность супруга.

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