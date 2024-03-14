Шэрон Стоун рассказала, как продюсер принуждал ее к интиму с актером на съемках

Таким образом Роберт Эванс надеялся спасти заведомо провальный фильм.

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Шэрон Стоун раскрыла подробности съемок в фильме "Щепка" / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

После оглушительного успеха фильма "Основной инстинкт" американская актриса Шэрон Стоун стала секс-символом Голливуда 90-ых годов. Не удивительно, что и ее следующая киноработа также была в жанре криминального эротического триллера - фильме "Щепка", где артистка сыграла лакомый кусочек.

Ее партнером был Уильям Болдуин - актер привлекательный, но, по мнению продюсера Роберта Эванса, не достаточно талантливый. На экране Болдуин и Стоун должны играть зубодробительную страсть, но "химия" между ними, как актерами, никак не возникала.

Тогда Эванс позвал Шэрон в свой кабинет, и заявил ей, что она, как "настоящая актриса" должна вступить с Уильямом Болдуином в интимную связь в реальной жизни. По мнению продюсера, это должно было спасти фильм.

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"Он сказал, что нам нужно, чтобы он стал лучше проявляться в фильме, ведь именно в нем заключалась проблема. И если бы я могла переспать с Болдуином, тогда на экране у нас была бы химия, и если бы я просто занялась с ним сексом, это спасло бы фильм, и что настоящая проблема с фильмом была во мне, потому что я была очень встревоженной, и что я вообще веду себя не как настоящая актриса, которая могла бы просто переспать с ним и вернуть все в нужное русло", - рассказала Шэрон Стоун в недавнем интервью журналисту Луи Теру, которое цитирует Daily Mail.

При этом актриса отметила, что "Щепка" провалилась из-за плохого актерского состава. Болдуин, по ее мнению, так и не смог отыграть на все сто, и секс здесь не имел никакого значения.

"Мне не нужно было спать с Майклом Дугласом (партнер Стоун по фильму "Основной инстинкт" - прим. редактора). Майкл делал свою работу, и знал, как добиться поставленных целей, произнести эту фразу, отрепетировать и снять дубль", - говорит актриса.

Кто такая Шэрон Стоун? Шэрон Стоун - американская актриса, модель. Обладательница премий "Золотой глобус" (1996) и "Эмми" (2004). В 2003 году получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна по фильмам "Основной инстинкт", "На перепутье", "Казино".

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