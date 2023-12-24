Щемит сердце: Виктория Бекхэм опубликовала редкие фото звездного мужа и детей

В сети появились рождественские фото известной на весь мир семьи.

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Виктория Бекхэм опубликовала редкие фото звездного мужа и детей / коллаж: Главред, фото: скиншот Инстаграм

Супруга футболиста Дэвида Бекхэма показала своим фанатам редкие рождественские фото их семьи в Маями на праздновании Рождества. Опубликовала их Виктория в своем Instagram.

По фото становится ясно, что на празднике был определенный дресс-код, а именно - пижамы и шапочки Санта Клауса.

Также на праздничных фото звездной семьи можно увидеть невестку супругов, однако есть и грустные новости. Семье не удалось собраться полностью и сын Ромео со своей девушкой Мией на празднике не присутствовал.

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Как мама и "очаг" семьи Виктория довольно трогательно и мило подписала рождественские снимки:

Санта в Маями пришел рано. Люблю вас всех. Сильно скучаем, Ромео, - написала Вики.

Немного позже, по всей видимости, семейство ностальгировало и в сети появились новые фото, а именно - снимки детей, где они все вместе и сын Ромео в том числе.

Дети Виктории и Дэвида Бекхэмов / скриншот Инстаграм

Звездная семья Бекхэмов

Напомним, не так давно Дэвид Бекхэм сменил имидж. Из лондонского денди, в образе которого Бекс щеголял последние несколько лет, он превратился в помолодевшую версию себя образца двухтысячных.

А вот уже в следующем году Виктория и Дэвид Бекхэм отпразднуют 25-ую годовщину свадьбы - большой срок для пары звезд, чья привлекательность и армия фанатов лишь растет с каждым годом. Таблоиды гадают: в чем же секрет их крепких отношений. Главред поделился этой информацией.

Также, за четверть века пара в популярной культуре приобрела статус скалы в плане семейных ценностей - их небольшой клан всегда вместе и очень дружен, а то, что Вики и Дэвид все еще влюблены друг в друга, как подростки, не вызывает ни у кого сомнений. Однако в их семейной жизни все же был темный период. Про него супруги вспомнили в документальном сериале от Netflix, посвященном футболисту. Речь идет о романе спортсмена с его ассистенткой по имени Ребекка Лус.

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