УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Щемит сердце: Виктория Бекхэм опубликовала редкие фото звездного мужа и детей

Елизавета Бельмас
24 декабря 2023, 21:12
В сети появились рождественские фото известной на весь мир семьи.
Виктория Бекхэм опубликовала редкие фото звездного мужа и детей
Виктория Бекхэм опубликовала редкие фото звездного мужа и детей / коллаж: Главред, фото: скиншот Инстаграм

Супруга футболиста Дэвида Бекхэма показала своим фанатам редкие рождественские фото их семьи в Маями на праздновании Рождества. Опубликовала их Виктория в своем Instagram.

По фото становится ясно, что на празднике был определенный дресс-код, а именно - пижамы и шапочки Санта Клауса.

Также на праздничных фото звездной семьи можно увидеть невестку супругов, однако есть и грустные новости. Семье не удалось собраться полностью и сын Ромео со своей девушкой Мией на празднике не присутствовал.

видео дня

Как мама и "очаг" семьи Виктория довольно трогательно и мило подписала рождественские снимки:

Санта в Маями пришел рано. Люблю вас всех. Сильно скучаем, Ромео, - написала Вики.

  • Семейство Бекхэмов
    Семейство Бекхэмов скриншот Инстаграм
  • Семейство Бекхэмов
    Семейство Бекхэмов скриншот Инстаграм
  • Семейство Бекхэмов
    Семейство Бекхэмов скриншот Инстаграм

Немного позже, по всей видимости, семейство ностальгировало и в сети появились новые фото, а именно - снимки детей, где они все вместе и сын Ромео в том числе.

Дети Виктории и Дэвида Бекхэмов
Дети Виктории и Дэвида Бекхэмов / скриншот Инстаграм

Звездная семья Бекхэмов

Напомним, не так давно Дэвид Бекхэм сменил имидж. Из лондонского денди, в образе которого Бекс щеголял последние несколько лет, он превратился в помолодевшую версию себя образца двухтысячных.

А вот уже в следующем году Виктория и Дэвид Бекхэм отпразднуют 25-ую годовщину свадьбы - большой срок для пары звезд, чья привлекательность и армия фанатов лишь растет с каждым годом. Таблоиды гадают: в чем же секрет их крепких отношений. Главред поделился этой информацией.

Также, за четверть века пара в популярной культуре приобрела статус скалы в плане семейных ценностей - их небольшой клан всегда вместе и очень дружен, а то, что Вики и Дэвид все еще влюблены друг в друга, как подростки, не вызывает ни у кого сомнений. Однако в их семейной жизни все же был темный период. Про него супруги вспомнили в документальном сериале от Netflix, посвященном футболисту. Речь идет о романе спортсмена с его ассистенткой по имени Ребекка Лус.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бекхэмы
Реклама

Главное за день

Ходжес – о контрнаступлении ВСУ: в неудачах виноват Запад, но Украина не проиграла

Ходжес – о контрнаступлении ВСУ: в неудачах виноват Запад, но Украина не проиграла

21:43 Мир
В Украине решается будущее всей Европы, война быстро не закончится – Финляндия

В Украине решается будущее всей Европы, война быстро не закончится – Финляндия

20:39 Мир
"Нам грозит опасность": в Британии заявили о последствиях в случае победы Путина

"Нам грозит опасность": в Британии заявили о последствиях в случае победы Путина

19:31 Мир
Все главные новости

Последние новости

21:43

Ходжес – о контрнаступлении ВСУ: в неудачах виноват Запад, но Украина не проиграла

21:12

Щемит сердце: Виктория Бекхэм опубликовала редкие фото звездного мужа и детейФото

21:12

Любовный гороскоп на неделю с 26 по 31 декабря: кто из знаков воплотит желание в жизнь с любимым

20:39

В Украине решается будущее всей Европы, война быстро не закончится – Финляндия

19:31

"Нам грозит опасность": в Британии заявили о последствиях в случае победы Путина

Запрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – ХараЗапрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – Хара
19:22

Оружие с искусственным интелектом: в Париже готовят поддержку для Украины

19:10

Что происходит на Левом берегу Херсонамнение

19:07

Сергей Стерненко. Путин начал подавать странные сигналыВидеоблоги

19:05

Телеведущая Лилия Ребрик раскрыла рецепт роскошной рыбы на Новый год

Реклама
19:03

Лунный календарь 25 декабря 2023: почему спутник не советует в этот день куда-то путешествовать

18:14

Путин "хочет" завершения войны: в ГУР поставили ему два жестких условия

18:00

Тяжелые последствия: врач рассказал, почему вредно сидеть нога на ноге

18:00

Лежит неделями и не портится: французский секрет хранения хлеба

17:16

"Позови другого за 50 тысяч": Клопотенко назвал цену своих услуг повара дома

17:11

Как сделать, чтобы томатная паста не плесневела: 3 способа, о которых знают не все

17:09

Путин до сих пор пробует достичь целей 2022 года: оккупанты "прут" на Часов Яр

17:05

Они есть почти у каждого: 10 бессмысленных частей тела, о существовании которых вы даже не подозревали

16:15

Сокрушение трех Су-34 ВКС РФ: в ВСУ рассказали, как враг отреагировал на удар

16:10

Медведев выкатил странное "поздравление" с Рождеством: позавидовал украинцам

16:03

Даша Астафьева объяснила, почему пока не заводит детей

Реклама
15:38

Обломок русского беспилотника угодил в Киеве в дом известной актрисы

15:30

Полная демобилизация – только после войны: МО меняет подходы к службе в армии

15:26

Боролся за Украину: на фронте погиб звезда украинских сериалов

15:14

Войска РФ могут попытаться пойти на Киев: боец ВСУ назвал сценарий

14:34

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 декабря: Близнецам - сложное решение, Льву - долгожданный отдых

14:17

Переворот или самоубийство: экс-замшефа ЦРУ спрогнозировал ликвидацию Путина

14:11

Боррель предупредил ЕС: Путин решил воевать до окончательной победы, мы должны готовиться

13:27

Никогда не расстегнётся: девушка показала, как замкнуть молнию на джинсахВидео

13:12

Алина Гросу на фото показала фанатам красотку-мать

13:12

РФ готовит мощные удары: в Силах обороны назвали вероятные цели и сроки атак

12:58

Путинистка Канделаки "залезла под юбку" Захаровой: выдала странное сравнение с ИИ

12:51

Гороскоп на завтра 25 декабря 2023: Овну - ложь подруги, Стрельцу - потеря денег

12:25

У РФ большие потери: ВСУ отразили штурмы и отбросили россиян на Левобережье

12:24

"Готовьтесь, это будет 100%": мольфар рассказал, что ждет Украину на Новый год 2024Видео

12:22

Как хранить картошку, чтобы она не проросла и не испортилась: советы хозяйкамВидео

12:19

С обломком российского снаряда в сердце: 3-летняя девочка чудом выжила после обстрела РФ

11:28

"Не будет никогда": Федоров дал однозначный ответ насчет повесток через "Дію"

11:27

Поляки разблокировали один из пунктов пропуска для грузовиков: ГПСУ подтвердила

11:20

"Звезда им будет": Россию ждет смертельный 2024 год - мольфар Макс ГордеевЭксклюзив

11:11

Каменских в гостях у Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с ПотапомВидео

Реклама
11:09

Церковный праздник 25 декабря: что категорически нельзя делать на Рождество Христово

10:52

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Драконы - слушайте женщину, Кабанам - обида

10:41

У РФ колоссальные потери под Авдеевкой: ВСУ "перемалывают" тысячи оккупантов

10:27

Самый желанный праздничный десерт: готовим непревзойденный классический штоллен на Рождество

10:22

Данилов объяснил, сможет ли Украина организовать миллион дронов на фронте

09:57

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря 2023: как не потерять деньги до конца года

09:40

У Зеленского назвали главные условия и вероятные сроки вступления Украины в НАТО

09:33

"Нью-Йорк с бомжами и мусором": путинистка-жена Пескова стала пропагандисткой

09:19

Как убрать засаленность на пуховике: поможет смесь из "трех ложек"

08:52

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря: Стрельцам - терпеть, Тельцы - не потеряйте свой шанс

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять