"Надоели": Дэвид Бекхэм радикально сменил имидж

Из лондонского денди, в образе которого Бекс щеголял последние несколько лет, он превратился в помолодевшую версию себя образца двухтысячных.

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Дэвид Бекхэм кардинально сменил прическу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Категоричный блонд и челка, которая падает на глаза, ирокез, афрокосички, длинные волосы, собранные в хвост на затылке, выбритые виски - волосы футбольной суперзвезды Дэвида Бекхэма за его карьеру пережили столько экспериментов, сколько не было, наверное, у его жены Виктории.

Иконами стиля стали оба супруга, поэтому малейшие изменения в их внешности под увеличительным стеклом рассматривают модные издания и миллионы поклонников. И недавно Дэвид подкинул им работенки.

На своей странице в Instagram футболист опубликовал снимок, который вернул его давних фанатов назад в 2008 год, когда он брил голову под 5-8 мм. Сейчас Бекс решил, что все новое - это хорошо забытое старое, и повторил свою давнюю стрижку.

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"Ничего особо не изменилось. Надоели мои волосы, остриг их", - подписал снимок Бекхэм. Впервые он примерил такую стрижку в 2001 году. Затем повторил в 2005 и 2008 годах.

Примечательно, что недавно его средний сын Ромео также воплотил образ отца из средины двухтысячных.

Дэвид Бекхэм кардинально сменил прическу / instagram.com/davidbeckham

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