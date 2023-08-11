УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дженнифер Лопес показала свой загар в микро купальнике

Алена Кюпели
11 августа 2023, 23:31 обновлено 11 августа, 23:39
19
Вечно молодая Дженнифер Лопес продолжает радовать своих поклонников пляжными фото.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес наслаждается итальянскими каникулами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/JLoBeauty

Американская певица Дженнифер Лопес устроила дерзкую фотосессию в крошечном белом бикини, наслаждаясь солнечным днем на итальянском побережье Амальфи в четверг.

Певица Let’s Get Loud в купальнике с завязками сняла рекламный пост для своего бренда коктейлей в Instagram.

54-летняя Лопес расслабилась в полосатом шезлонге, греясь в солнечных лучах у моря, в классическом белом бикини с трусиками-стрингами, демонстрирующими много чего.

видео дня

На фото - Дженнифер Лопес в маленьком купальнике:

Больше фото, снятых папарацци, можно посмотреть тут >>>

Звезда также привнесла немного гламура в образ в виде своих фирменных золотых сережек-колец и солнцезащитных очков-авиаторов с купальным костюмом, добавив толстый браслет-манжету и две тканые модели на другой руке.

Волосы она покрыла разноцветным шелковым шарфом, а для фотосессии надела соломенную шляпу с зеленой лентой по краям.

"Снова в своей стихии", — подписала она свой пост в Instagram, отметив фотографа Ану Карбаллосу.

Напомним, ранее Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая славится своей молодой красотой, попала в скандал.

Напомним, ранее актриса Дженнифер Лопес попыталась оправдаться из-за запуска линейки алкогольных коктейлей, потому как фанаты раскритиковали звезду.

Вас также может заинтересовать:

Дженнифер Лопес
Реклама

Главное за день

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

22:04 Мир
Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

22:03 Украина
Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

21:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:31

Дженнифер Лопес показала свой загар в микро купальнике

23:15

Приближение выборов в США: посол ответил, посадят ли Украину за стол переговоров

22:31

Мобилизация в России сведет на нет восстановление экономики от санкций – Bloomberg

22:04

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

22:03

Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
21:54

"Тонны людей, на которых просто плюнул": Евгений Клопотенко жестко прошелся по Виннику

21:16

Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

20:40

Кулеба назвал, куда ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS

20:30

Геомагнитный шторм обрушился на Украину: когда буря закончится

Реклама
20:26

Как правильно – "лІмузІн", "лИмузИн" или "лІмузИн": Авраменко дал ответ

19:47

Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

19:45

В Украине резко поменялись цены на крупу, которая есть на каждой кухне

19:26

Как хранить лук чтобы не сгнил: надежный способ сохранить лук в квартире

19:10

У российского командования большие проблемы на поле боямнение

19:00

Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

18:51

Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили судиться по поводу развода - СМИ

18:44

Более двух часов медики боролись за его жизнь: ракета РФ убила 8-летнего Володю

18:36

ВСУ захватили инициативу и атакуют на нескольких направлениях - Генштаб Эстонии

17:51

"Влад Яма тоже будет на концерте?": Бабкину досталось на орехи в Сети за концерт в Майами

17:48

Украинский актер, поддерживающий ВСУ, переметнулся в Россию и открыл свою школу

Реклама
17:43

"Мир вздрогнул": Медведев нафантазировал о "кровавом сале" и капитуляции Украины

17:38

Что надо освещать на Медовый Спас: собираем корзину в церковь

17:33

Квиткова судится с Добрыниным: что случилось

17:32

Фирму жены Розенблата обвинили в отмывании средств на БпЛА для Минобороны - СМИ

17:28

Незаслуженно забытый рецепт из СССР: частый гость на столах наших бабушек

17:22

Атак БПЛА на Москву может стать еще больше: в ГУР сделали предупреждение

17:06

Сыну Инны и Тимура Мирошниченко нужна операция

16:44

Враг ударил Кинжалами по Франковщине: в ВСУ назвали цель ракетной атаки РФ

16:36

Божественная благозвучность: древние украинские имена женщин, о которых мы забыли

16:18

Головоломка для самых внимательных: надо угадать животное всего за 10 секунд

16:06

Можно ли совмещать кофе и какао: как ощутить ошеломительную сладость со вкусом

15:57

Что сделать 13 августа, чтобы день был удачным и счастливым: приметы и запреты

15:46

Вопросы решают без РФ: страны Юга увидели слабость диктатора Путина – экспертВидео

15:34

Можно ли стричь волосы родным: неожиданный ответ для тех, кто об этом не думал

15:20

"Требуют общаться на украинском": Алхим обозвала украинцев из западных областей

14:54

ВСУ прорываются на двух направлениях: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

14:35

"Увольняем всех областных "военкомов": Зеленский провел спецзаседание СНБО

14:34

ВСУ – о ситуации под Купянском: обстановка тяжелая, но армия держит контроль

14:01

Российская ракета убила ребенка: тяжелые последствия удара по Ивано-ФранковскуФото

13:54

Ракеты на 300 и БПЛА на 800 км помогут ВСУ, когда Крым станет островом – МаломужВидео

Реклама
12:59

"ВСУ совершили чудо": в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону

12:41

Украине надо наносить удары по РФ, но ее распад не нужен США и КНР – ЗагороднийВидео

12:35

Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке: привычка, которая обрекает на беды

12:20

"Россия вымаливает переговоры": у Зеленского раскрыли, чего именно хочет Кремль

12:17

РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: в больнице умер один из пострадавших

11:47

По всему миру активно развивается "зеленый" майнинг – криптоинвестор Сергей Тронь актуально

11:39

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет

11:37

Гороскоп на завтра 12 августа 2023: Раку – куча дел, Льву – великий день

11:27

Как определить характер женщины по любимым цветам

11:03

В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛАВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять