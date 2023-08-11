Дженнифер Лопес показала свой загар в микро купальнике

Американская певица Дженнифер Лопес устроила дерзкую фотосессию в крошечном белом бикини, наслаждаясь солнечным днем на итальянском побережье Амальфи в четверг.
Певица Let’s Get Loud в купальнике с завязками сняла рекламный пост для своего бренда коктейлей в Instagram.
54-летняя Лопес расслабилась в полосатом шезлонге, греясь в солнечных лучах у моря, в классическом белом бикини с трусиками-стрингами, демонстрирующими много чего.
На фото - Дженнифер Лопес в маленьком купальнике:
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Звезда также привнесла немного гламура в образ в виде своих фирменных золотых сережек-колец и солнцезащитных очков-авиаторов с купальным костюмом, добавив толстый браслет-манжету и две тканые модели на другой руке.
Волосы она покрыла разноцветным шелковым шарфом, а для фотосессии надела соломенную шляпу с зеленой лентой по краям.
"Снова в своей стихии", — подписала она свой пост в Instagram, отметив фотографа Ану Карбаллосу.
Напомним, ранее Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая славится своей молодой красотой, попала в скандал.
Напомним, ранее актриса Дженнифер Лопес попыталась оправдаться из-за запуска линейки алкогольных коктейлей, потому как фанаты раскритиковали звезду.
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