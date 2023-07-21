Джей Ло в стильных "змеиных" лосиных вызверилась на папарацци

Актриса и певица Дженнифер Лопес разозлилась за нарушение ее границ.

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Джей Ло была в плохом настроении / Коллаж Главред, скриншот видео TMZ

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая слвится своей молодой красотой, попала в скандал.

По информации издания TMZ, певица приехала на тренировку, но с ней произошел неприятный инцидент. Джей Ло попыталась попасть в Студию Метода Трейси Андерсон в Студио-Сити для тренировки, но ее ключ-карта не сработала.

В итоге она ждала за запертой дверью, пока ее не впустили во внутрь.

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После тренировки, несмотря на выброс эндорфинов, настроение артистки не улучшилось.

Джей Ло после тренировки / Скриншот видео TMZ

Она также вызверилась на папарацци, которые ожидали ее у деверей комплекса. Направляясь к своей машине, Джей Ло, якобы, грубо обратилась к ним, выкрикнув "Уходите". Хотя они не уверены на сто процентов, что прозвучали обидные слова, лицо Джей Ло все равно не выглядело дружелюбным.

Напомним, ранее актриса Дженнифер Лопес попыталась оправдаться из-за запуска линейки алкогольных коктейлей, потому как фанаты раскритиковали звезду.

Ранее также стало известно о том, в чем секрет вечной молодости Дженнифер Лопес.

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