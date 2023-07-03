В чем секрет молодости Дженнифер Лопес: лайфхак от 53-летней артистки

Хитрость, доступная каждому, позволяет Джей Ло оставаться на вершине Олимпа.

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Как Джей Ло удается сохранять красоту и молодость / коллаж: Главред, фото: instagram.com/JLoBeauty

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес в конце июля отметит свой 54-ый день рождения. Впрочем, говорить про ее возраст бесполезно - Джей Ло, похоже, нашла путь к источнику вечной молодости.

Ее лицо и тело в безупречном состоянии, так что артистка может позволить себе показывать честные сэлфи без фильтров, носить мини, открытые бикини, и даже сниматься обнаженной.

На Лопес мечтают быть похожими фанаты по всему миру. И недавно на странице именного косметического бренда артистки в Instagram наконец рассказали, как добиться желаемого.

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Оказывается, секрет красоты и молодости Дженнифер Лопес - в ее уверенности в себе. Она в первую очередь вкладывает ресурсы в хорошее самочувствие, а остальное становится приятным бонусом.

"Для Дженнифер все дело в уверенности - когда вы чувствуете себя лучше всех, вы выглядите лучше всех. Она придерживается своих процедур по уходу за кожей и телом, поэтому всегда может демонстрировать свою уверенность в себе, наполняясь силой каждый божий день", - пишут у Джей Ло, демонстрируя, как доказательство, ее фото в цельном купальнике черного цвета.

Как Джей Ло удается сохранять красоту и молодость / instagram.com/JLoBeauty

Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.

Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

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