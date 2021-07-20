Сергея Соседова срочно прооперировали в Беларуси

Сергей Соседов / instagram.com/raminalalala/

Шоумен и критик Сергей Соседов не изменяет своей привычке заниматься активностями утром даже во время поездок. Но в этот раз во время посещения Витебска, тело подвело Соседова, и он столкнулся с плачевными последствиями - он оказался на операционном столе после неудачной тренировки в спортзале 19 июля.

Как пишет Собеседник, он порвал связки на ноге, и операцию Соседову, делали под местной анестезией.

Как рассказал друг Соседова, руководитель информационного агентства Intermedia Евгений Сафронов, музыкальный критик сразу не понял, что произошло.

"Сережа говорит: "У меня было ощущение, что на меня кто-то напал! Осмотрелся по сторонам — нет никого! Кое-как добрался до телефона и стал звонить в оргкомитет фестиваля, чтобы оказали помощь".

Соседов находится на обезболивающих препаратах, а когда их действие заканчивается, "корчится от боли", уверяет Сафронов. По его словам, ближайшие полтора месяца критик проведет в гипсе.

Как сообщила КП.ру со ссылкой на InterMedia врач-анестезиолог витебской больницы Оксана Хоменко потвердила, что у критика серьезный разрыв ахиллова сухожилия, после операции наложен гипс, а восстановление займет не меньше шести недель.