Сердце: путиниста Боярского срочно госпитализировали

Артисту стало плохо в Санкт-Петербурге.

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Михаил Боярский оказался в больнице/ коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

Почему Боярского госпитализировали

Где случился инцидент

Ярый путинист российский актер и певец Михаил Боярский, который в восторге от кровавого вторжения России в Украину, оказался снова в больнице.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, Боярскому стало плохо с сердцем.

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Актера госпитализировали в Санкт-Петербурге. Предварительная причина: ишемическая болезнь сердца.

Сообщается также, что сейчас актёр находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы якобы в удовлетворительном состоянии. Каналу он сообщил, что о подробностях состояния своего здоровья он не будет говорить, ведь о нем расскажет только самым близким.

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Отметим, Михаил Боярский решил прокомментировать массовое бегство российских артистов со страны-террориста России. Боярский признался, что сам бы не уехал из страны, поэтому на эмиграцию коллег он старается не обращать внимания.

А также Михаил Боярский, который недавно решил завершить карьеру, может страдать от серьезного заболевания. Врач Юрий Серебрянский заявил, что 73-летний артист в молодости не был сторонником здорового образа жизни. Это и стало причиной его плохо самочувствия.

Кто такой Михаил Боярский? Михаил Боярский — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).

В августе 2015 года СБУ внесла Боярского в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. 19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины против лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, оккупацию территории Украины".

3 февраля 2023 года внесён в санкционный список Канады как "причастный к распространению российской дезинформации и пропаганды".

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