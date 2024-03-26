Семью известного украинского ведущего чуть не убила российская ракета

Кристина Решетник рассказала, как пережила с детьми вчерашнюю атаку на Киев.

https://stars.glavred.info/semyu-izvestnogo-ukrainskogo-vedushchego-chut-ne-ubila-rossiyskaya-raketa-10553057.html Ссылка скопирована

Семья Григория Решетника напугана после обстрела / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Жена известного украинского ведущего Григория Решетника Кристина поделилась, что попала в эпицентр вчерашней террористической атаки России на столицу Украины. Жена телеведущего рассказала, что взрывы прогремели очень близко к их дому.

Взрывы начались всего через несколько секунд после обьявления тревоги, поэтому Кристина с детьми не успели спуститься в укрытие. Она подчеркнула, что их дом колыхнулся от взрывной волны.

видео дня

Также Кристина рассказала, что утром ее старший сын Иван плохо себя чувствовал, поэтому остался дома. Также дома был Саша, который собирался на улицу. А Дмитрий в этот момент уже был в школе. К счастью, с ним все хорошо. Парень с учительницей успел спуститься в укрытие.

"Было очень страшно сегодня… Меня все еще трясет, потому что все произошло очень рядом. Только раздалась воздушная тревога, а за ней сразу взрывы с такой силой, что колыхнуло дом. Дети испугались, потому что мы даже не успели в укрытие спуститься", – сказала напуганная Кристина Решетник.

Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

Напомним, недавно Григорий Решетник сообщил, что он ищет работу и проанонсировал себя на пост уволенного внештатного советника президента Алексея Арестовича.

А также Григорий Решетник показал семейную идиллию в своих соцсетях. Подписчики Григория были восхищены его семье и засыпали их лестными комментариями.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред