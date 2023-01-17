Ведущий "Холостяка" Решетник метит на пост Арестовича

Григорий Решетник тонко потроллил уже бывшего советника президента Арестовича.

Григорий Решетник / пресс-служба

Украинский телеведущий популярного шоу "Холостяк" Григорий Решетник сообщил, что он ищет работу и проанонсировал себя на пост уволенного внештатного советника президента Алексея Арестовича.

Шуточным постом Решетник поделился на своей странице в Instagram.

"Друзья, ищу работу внештатного советника. Опыт на телевидении 20 лет", - написал он.

Очевидно, что Решетник потроллил Арестовича, которого уволили с должности по его собственному желанию.

Скандальное заявление Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины. После этого в воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что у ВСУ пока нет возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Через некоторое время Арестович отозвал свои извинения и снова стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина. Впоследствии он снова извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление. Арестович признал, что совершил серьезную ошибку.

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