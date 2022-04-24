Ведущий Холостячки Решетник умилил кадрами с тремя сыновьями и красавицей женой

Он показал чем занимается вместе с семьей на Пасху.
Телеведущий Григорий Решетник поздравил украинцев с Пасхой, опубликовав семейное фото с церкви.
Семейную идиллию он показал на своей страничке в Instagram ведущий шоу Холостячка
"Поздравляем Вас с праздником Пасхи. Мира, согласия и любви Вам и Вашим близким! Украинцы – Единые, Несокрушимые и Независимые! Украина Победит. Христос Воскрес!!! С любовью ReshetnikFamily", - написал Решетник в подписи к фото.
Подписчики Григория были восхищены его семье и засыпали их лестными комментариями.
Напомним, ранее телеведущий опубликовал видео, в котором высмеял белорусского диктатора Александра Лукашенко.
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Автор: Сергей Коломиец