Семейный отдых обернулся бедой: звезда сериала "Декстер" утонул во время отпуска

Трагедия произошла во время семейного отдыха 54-летнего актера в Коста-Рике.

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Актер Малкольм-Джамал Уорнер погиб во время отпуска / коллаж: Главред, фото: Википедия

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Актер Малкольм-Джамал Уорнер, известный по роли в культовом сериале "Декстер", погиб во время отпуска. Об этом сообщает издание People.

По данным издания, трагедия произошла во время семейного отдыха 54-летнего актера в Коста-Рике. Обстоятельства случившегося неизвестны, но, по предварительной версии, причиной смерти Уорнера стала асфиксия. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

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Департамент судебных расследований подтвердил, что гражданин США с фамилией Уорнер утонул после того, как его вынесло в море течением. Спасатели Красного Креста объявили его мертвым сразу на месте происшествия.

Известно, что у актера есть жена и дочь.

Малкольм-Джамал Уорнер был известным американским актером. Его дебют на телевидении состоялся в 1982 году: он сыграл в детективном сериале "Мэтт Хьюстон". Артист получил широкую известность благодаря роли Тео Гакстейбла в комедийном сериале "Шоу Косби", за которую был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" на 38-й церемонии награждения. Также зрители запомнили его как Малкольма Макги в сериале "Малкольм и Эдди" и как доктора Алекса Рида в ситкоме "Род между строк".

Кроме того, в 2015 году Уорнер получил премию "Грэмми" за исполнение R&B-композиции Jesus Children. Эта награда стала доказательством того, что его талант простирается далеко за пределы съемочной площадки.

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