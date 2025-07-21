Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

Кратко:
- Татьяна Егорова начала свою карьеру в 1965 году
- Егорова утверждала, что ее отношения с Мироновым длились более 21 года
Российская актриса театра и кино Татьяна Егорова умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Союза кинематографистов РФ.
Егорова была членом Союза кинематографистов РФ, снималась в таких известных советских картинах, как "Служебный роман" и "Безумный день, или женитьба Фигаро".
Татьяна Егорова начала свою карьеру в 1965 году, сыграв в фильме "Месяц май" режиссера Григория Липшица. В ее фильмографии более 30 работ, среди которых такие известные картины, как "Право на прыжок", "Журавль в небе", "Однажды, двадцать лет спустя" и "Армавир". Долгое время она служила в Театре сатиры.
Егорова прославилась не только участием в фильмах и спектаклях, но и благодаря своим скандальным мемуарам, где она рассказывала о романе со звездой "Бриллиантовой руки" Андреем Мироновым. В книге Егорова называла себя "тайной супругой" актера, однако так и не вышла за него замуж.
В книге "Андрей Миронов и я" она утверждала, что ее отношения с Мироновым длились с перерывами более 21 года.
Другая книга Егоровой, "Русская роза", посвящена, по мнению прессы, ее взаимоотношениям с режиссером Вадимом Абдрашитовым, начавшимся несколько лет спустя после расставания с Мироновым.
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