"Сдохни, тварь, ты дура": Татьяна Лазарева рассказала о разговоре с пропагандисткой Симоньян

Татьяна Лазарева поделилась, что бы никогда не сказала Маргарите Симоньян / instagram.com/lazarevatut, t.me/margaritasimonyan

Российская актриса и комедиантка Татьяна Лазарева встретила полномасштабную войну в Киеве. Артистка и до этого выступала в оппозиции к нынешней кровавой кремлевской власти, а с началом военных действий покинула страну-агрессора и делает антивоенные заявления.

За это Лазарева была признана в РФ иностранным агентом и регулярно получает в свой адрес огромную дозу ненависти и критики от бывших соотечественников, чей разум пропитан пропагандой.

Несмотря на это, комедиантка старается оставаться человеком, и не отвечать агрессией на агрессию. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Говорящие головы.

"Мне даже в голову не приходит написать агрессирующим людям. Никогда не скажу, например, Маргарите Симоньян: "Сдохни, тварь, ты дура, ты ничего не понимаешь". Может, это я такая?" - удивляется Лазарева.

Комедиантка имеет стойкие убеждения: война должна закончится, РФ - страна-террорист, а люди в гневе имеют право на ошибку.

Ранее актриса-путинистка Яна Поплавская на волне практически извращенному поклонению рашизму сделала громкое заявление - она собралась на фронт, но есть один нюанс.

В то же время российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

Другие новости: