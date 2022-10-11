"Сдохни, тварь, ты дура": Татьяна Лазарева рассказала о разговоре с пропагандисткой Симоньян

Критики комедиантка не боится, но опускаться до уровня скалящих зубы неадекватов, вроде комнатных собачек Путина, не собирается.
Российская актриса и комедиантка Татьяна Лазарева встретила полномасштабную войну в Киеве. Артистка и до этого выступала в оппозиции к нынешней кровавой кремлевской власти, а с началом военных действий покинула страну-агрессора и делает антивоенные заявления.
За это Лазарева была признана в РФ иностранным агентом и регулярно получает в свой адрес огромную дозу ненависти и критики от бывших соотечественников, чей разум пропитан пропагандой.
Несмотря на это, комедиантка старается оставаться человеком, и не отвечать агрессией на агрессию. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Говорящие головы.
"Мне даже в голову не приходит написать агрессирующим людям. Никогда не скажу, например, Маргарите Симоньян: "Сдохни, тварь, ты дура, ты ничего не понимаешь". Может, это я такая?" - удивляется Лазарева.
Комедиантка имеет стойкие убеждения: война должна закончится, РФ - страна-террорист, а люди в гневе имеют право на ошибку.
Ранее актриса-путинистка Яна Поплавская на волне практически извращенному поклонению рашизму сделала громкое заявление - она собралась на фронт, но есть один нюанс.
В то же время российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.
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