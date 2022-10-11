УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Сдохни, тварь, ты дура": Татьяна Лазарева рассказала о разговоре с пропагандисткой Симоньян

11 октября 2022, 20:41

Критики комедиантка не боится, но опускаться до уровня скалящих зубы неадекватов, вроде комнатных собачек Путина, не собирается.

Татьяна Лазарева, Маргарита Симоньян
Татьяна Лазарева поделилась, что бы никогда не сказала Маргарите Симоньян / instagram.com/lazarevatut, t.me/margaritasimonyan

Российская актриса и комедиантка Татьяна Лазарева встретила полномасштабную войну в Киеве. Артистка и до этого выступала в оппозиции к нынешней кровавой кремлевской власти, а с началом военных действий покинула страну-агрессора и делает антивоенные заявления.

За это Лазарева была признана в РФ иностранным агентом и регулярно получает в свой адрес огромную дозу ненависти и критики от бывших соотечественников, чей разум пропитан пропагандой.

Несмотря на это, комедиантка старается оставаться человеком, и не отвечать агрессией на агрессию. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Говорящие головы.

"Мне даже в голову не приходит написать агрессирующим людям. Никогда не скажу, например, Маргарите Симоньян: "Сдохни, тварь, ты дура, ты ничего не понимаешь". Может, это я такая?" - удивляется Лазарева.

Комедиантка имеет стойкие убеждения: война должна закончится, РФ - страна-террорист, а люди в гневе имеют право на ошибку.

Ранее актриса-путинистка Яна Поплавская на волне практически извращенному поклонению рашизму сделала громкое заявление - она собралась на фронт, но есть один нюанс.

В то же время российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес Татьяна Лазарева Маргарита Симонян новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:41

"Сдохни, тварь, ты дура": Татьяна Лазарева рассказала о разговоре с пропагандисткой Симоньян

20:24

ВСУ "положили" 100 оккупантов на Херсонщине, а их технику сожгли до тла

20:16

"Режим Путина утратил свой шанс": в МИД разнесли клянчащего переговоры ЛавроваВидео

20:10

Приметы на 13 октября: какие 2 вещи нельзя делать в самый опасный день октябряВидео

19:50

РФ может повторить массированную ракетную атаку по Украине через неделю – экспертВидео

Реклама
19:44

Настоящая украинская дива: Снежана Онопко в соблазнительном белье снялась для обложки глянца

19:37

Беларусь перебрасывает войска и технику на границу с Украиной - СМИ

19:35

"Было очень страшно": Огневич рассказала, что случилось с ней во время воздушной тревоги

19:32

"Процесс распада уже начался": Пионтковский рассказал, какие территории потеряет РоссияВидео

19:04

"Грудь убежала": Бузова без лифчика стала посмешищем

19:00

Гороскоп на завтра 12 октября 2022: Львам - предательство, Скорпионам - ошибка, Рыбам - прибыльВидео

18:53

Риск нападения Лукашенко: Зеленский предлагает разместить международную миссию на границе с БеларусьюВидео

18:42

Украина первой в мире получила от Германии новейшее ПВО IRIS-T – SpiegelВидео

18:31

"Девушка Бонда" из Бердянска поддержала украинцевВидео

18:25

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

18:22

Ретроградный Меркурий 2022 больно ударит по двум знакам Зодиака: даты и главные запреты

18:00

Украинские защитники за день "приземлили" 20 ракет и 13 дронов-"мопедов"

17:48

Мы ненавидим вас в ответ: Каменских записала эмоциональное обращение к россиянам

17:36

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

17:30

Под Белгородом "хлопнуло": тысячи людей остались без света и водыВидео

Реклама
17:29

Как часто нужно стирать одежду: главные правила для 12 видов вещей, которые должен знать каждый

17:27

У Путина оскалили зубы на США и разразились угрозой эскалации войны против УкраиныВидео

17:14

Срочное совещание G7 из-за Украины: Зеленский сделал мощное заявлениеВидео

17:13

"Бункерная зараза": Потап записал гневное стихотворение-обращение к Путину

16:56

ВСУ "откобзонили" отца и сына, которые пришли убивать украинцевВидео

16:42

Лорак, ВИАгра, Меладзе и другие: в России снимают неугодных артистов с радиоэфиров

16:08

Любовь притягивается магнитом: 4 имени женщин, с которыми отношения будут самыми лучшими

16:05

Эрдоган снова встретится с Путиным: СМИ раскрыли детали разговораВидео

15:53

"Он же артист": Лавров размечтался, что Зеленский согласится на переговоры, и назвал причинуВидео

15:51

"Элитные" десантники РФ испугались бойцов ТРО: бросили технику и сбежали, не дождавшись бояВидео

15:48

Собрали 352 миллиона гривен за сутки: Притула и Стерненко рассказали, чем будут мстить России

15:40

Герой войны или мошенник: почему правоохранители заинтересовались Михаилом МайманомВидео

15:30

Военное преступление без срока давности: лидеры 11 стран Европы осудили ракетный удар РФ по Украине

15:25

Депутат Госдумы заявил, что Галкина посадят по возвращению в РФ

15:24

Был уничтожен костяк армии РФ: в ВСУ рассказали о катастрофических потерях оккупантовВидео

15:16

Долина и Лолита падают в ноги российским властям: выяснилась неожиданная причина

14:59

"Кровавый шабаш планировался еще 7 октября": эксперт раскрыл хитрый план КремляВидео

14:41

Вакарчук спел на мосту Кличко, который выстоял, несмотря на обстрел РФВидео

14:39

"Ракет у России еще много": эксперт назвал самые защищенные и уязвимые города УкраиныВидео

14:36

Принцесса Диана ненавидела бы Меган Маркл: дворецкий леди Ди сделал признание

Реклама
14:33

Переломный момент будет зимой: в лукашенковском КГБ выдали новую фантазиюВидео

14:14

Почему нельзя класть телефон рядом с кроватью: советы и рекомендации экспертов

14:12

Массированные обстрелы Украины будут продолжаться, однако их интенсивность уменьшится - экспертВидео

14:00

Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

13:29

Без политического решения – никак: Жданов объяснил, когда Украина ударит по территории РФВидео

13:26

Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливымВидео

13:20

Украина отомстит за массированный обстрел: целями станут Курск, Белгород и Ростов - ФейгинВидео

13:04

Зеленский созвал срочную Ставку главнокомандующего: что обсуждалиВидео

12:56

Ракетный удар по Львову: 30% города без электроэнергии, есть перебои с мобильной связью

12:31

Оккупанты атаковали дронами-камикадзе ТЭС в Винницкой областиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять