Российская актриса запретила своим детям возвращаться в РФ

Татьяна Лазарева / Facebook

Российская актриса Татьяна Лазарева, которая открыто осуждает военное нападение России на Украину, попросила своих детей не возвращаться в страну-агрессор Россию.

Сама актриса, по сообщениям издания "Телепрограмма" обосновалась в Испании и за свои высказывания оказалась в "списке физических лиц признанных иноагентом" в России.

Также артистка начала избавляться от недвижимости в России. По ее словам, она испытала настоящий стресс, когда продавала дачу. Известно, что 56-летняя Лазарева* возвращаться на родину не собирается.

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"Я им сказала: "Ребят, пожалуйста, пожалейте мать", — заявила Лазарева

Напомним, ранее российская актриса Оксана Фандера, которая родилась в Одессе, опубликовала фото украинского флага и процитировала стихотворение поэтессы Рады Морской, посвященное ее родному городу.

Позже она оправдалась за свой поступок.