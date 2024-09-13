"Сделала это сама": известная украинская певица ошарашена преображением Тины Кароль

Украинская популярная певица СолоХа высказала свое мнение о певице Тине Кароль, которая очень изменилась внешне в последнее время. Артистка активно занимается спортом и делится тренировками со своими поклонниками.
В интервью для YouTube-канала Oboze Life СолоХа рассказала, как отреагировала на один из клипов Кароль.
"Я когда-то слушала Тину Кароль, мне очень нравились ее лирические песни. А недавно увидела ее один клип и думаю: "О, она так похудела! Молодец". Могу сказать, что держать себя в хорошей форме, – это большой труд. Если она сделала это сама – низкий поклон", - отметила артистка.
Смотрите видео интервью СолоХи:
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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