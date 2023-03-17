"Сделаем тебя королевой": Лобода рассказала, как ее уговаривали вернуться в Россию

РосСМИ сообщили о том, как певица на самом деле ответила на вопрос, почему никогда не останется в России.

Светлана Лобода / t.me/lobodaofficial

Российские СМИ опубликовали материал о том, как в РФ уговаривали украинскую певицу Светлану Лободу остаться в террористической России и что обещали ей, выбери она сторону зла.

Как написало пропагандистское издание Стархит, Лобода говорит, что на самом деле очень гордится собой и своим выбором.

"Я очень горжусь собой, своим выбором. Меня никто не подталкивал уйти. Были люди, которые говорили: "Мы сделаем все, чтобы ты чувствовала себя королевой, больше никого не будет, будешь только ты. Мы заплатим столько, сколько нужно, только оставайся". Но зачем мне нужны все эти мелочи, если у меня есть сердце, душа, семья, моя страна, мой род", — поделилась украинская певица.

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Напомним, ранее Светлана Лобода, которая выступает под псевдонимом LOBODA, презентовала видеоклип на свой новый сингл "По-украински".

Клип был записан в поддержку украинского народа. "LOBODA посвятила патриотический трек каждому украинцу, ежедневно борющемуся за свою свободу и подчеркнула, что релиз отражает не только внутреннее, но и внешнее настроение непобедимого народа. Особое внимание певица уделила важности помощи всего цивилизованного мира в этом нелегком, но обязательно успешном бою Украины", - сказано в сообщении пресс-службы певицы.

Кроме того, ранее Светлана Лобода рассказала, сколько миллионов потратила в 2022 году на адресную помощь и в разные благотворительные организации. По словам артистки, она помогала переселенцам, военным, медикам, волонтерам, а также на то, чтобы отстроить свой родной город Ирпень.

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