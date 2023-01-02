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Лобода передала на помощь украинцам 14 миллионов гривен

2 января 2023, 13:32
Артистка собрала огромную сумму благодаря своим гастролям по миру.
Светлана Лобода
Светлана Лобода / пресс-служба певицы

Украинская певица и артистка Светлана Лобода подвела итоги собственного года. Певица, которая встала на сторону Украины в жестокой войне против России показала, какую сумму она перевела на нужны украинской армии.

В своей посте-поздравлении Лобода написала, что 2022 год был испытанием для всех нас. "Но мы – украинцы. Украина – наша земля, лучшая для каждого! Украинцы стали единственными, как никогда. По всему миру я видела, как помогают и поддерживают друг друга украинцы. За этот год я посетила 9 стран с благотворительными концертами, на которые пришло более 20 000 человек", - пишет Лобода.

Она также сообщила, что с начала войны было перечислено около 14 000 000 гривен на адресную помощь и в разные благотворительные организации. По словам артистки, она помогала переселенцам, военным, медикам, волонтерам, а также на то, чтобы отстроить свой родной город Ирпень.

"В каждом городе нашего благотворительного тура мы встречались с украинцами в центрах помощи беженцам: мы общались, плакали и пели песни. А после я приглашала всех на концерт, чтобы хотя бы на один вечер подарить радость и тепло встречи. На таких встречах дети получали подарки, а мы обязательно узнавали, что команда и лично я можем сделать еще для каждого, кто сегодня покинул дом и находится в другой стране", - добавляет Светлана.

Напомним, ранее стало известно о том, что концерты украинской Светланы Лободы в Литве таки отменили. Первый концерт должен был состояться в среду в Шяуляе, затем в Паневежисе и Клайпеде, но концерты в этих городах также были отменены.

Организаторы предлагают купившим билеты обменять их на концерт Андриаса Мамонтова "Другой мир. Рождество" в декабре в Шяуляе или на тот же концерт Лободы в Вильнюсе, в концертном зале Compensa 5 декабря.

Однако представитель зала Габия Лидите заявила, что концерт был отменен по инициативе концертного зала "Compensa", хотя билеты были проданы до вечера среды и объявления о приостановке или прекращении продажи билетов не было.

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Светлана Лобода
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