Лободе таки отменили несколько концертов в Литве

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Концерты украинской эстрадной певицы Светланы Лободы в Литве таки отменили. Как сообщает Lrt.lt, первый концерт должен был состояться в среду в Шяуляе, затем в Паневежисе и Клайпеде, но концерты в этих городах также были отменены.

Организаторы предлагают купившим билеты обменять их на концерт Андриаса Мамонтова "Другой мир. Рождество" в декабре в Шяуляе или на тот же концерт Лободы в Вильнюсе, в концертном зале Compensa 5 декабря.

Однако представитель зала Габия Лидите заявила, что концерт был отменен по инициативе концертного зала "Compensa", хотя билеты были проданы до вечера среды и объявления о приостановке или прекращении продажи билетов не было.

"Информация еще не опубликована. На основании рекомендации Министерства иностранных дел (МИД) и неоднозначной репутации и ненадежности артиста, мы приняли решение отменить концерт этого артиста в концертном зале "Compensa", - пояснила LRT RADIO представитель концертного зала Compensa Габия Лидите.

"Сообщаем вам, что по техническим причинам организатор мероприятия отменяет концерт С. Лободы в "Шяуляй Арене", — говорится в официально опубликованной информации "Шяуляй Арены". Платформа распространения билетов "Bilietai.lt" сообщает, что концерт отменен "из-за противоречивых заявлений Министерства иностранных дел и технических препятствий.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что МИД Литвы внес украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц для посещения страны, поэтому она не сможет выступить там с концертами.

Однако сама исполнительница на выходных заявила, что запрета на ее приезд нет и ее концерты состоятся. По мнению Лободы, это обычный "черный пиар", пишет информационное агентство Delfi.

"Прошу СМИ не распространять эту информацию, пока официально мне не запретили въезд в Литву. Запланированные концерты пройдут в Литве", - сказала она пару дней назад.