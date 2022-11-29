В Литве прокомментировали отмену концертов Лободы и запрет на въезд в страну

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

На прошлой неделе стало известно о том, что МИД Литвы внес украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц для посещения страны, поэтому она не сможет выступить там с концертами.

Однако сама исполнительница на выходных заявила, что запрета на ее приезд нет и ее концерты состоятся. По мнению Лободы, это обычный "черный пиар", пишет информационное агентство Delfi.

"Прошу СМИ не распространять эту информацию, пока официально мне не запретили въезд в Литву. Запланированные концерты пройдут в Литве", - сказала она пару дней назад.

В минувшую пятницу организаторы концертов Лободы в Литве прекратили продажу билетов, указали, что выясняют обстоятельства. Однако в субботу торговля возобновилась, и в стране запланированы два концерта артистки.

Напомним, ранее поп-певица Светлана Лобода анонсировала для многомиллионной армии своих фанатов выход новой песни на украинском языке, однако допустила досадную ошибку в названии.

"Хочу поделиться с вами тем, что я приготовила для вас! Последние три месяца, я спасалась творчеством. Я постоянно искала, писала, думала, сочиняла/ И результатом моих бессоных ночей станет новая песня", ‒ написала певица в Instagram.

18 ноября Лобода планирует презентовать песню на украинском языке. Трек называется "Два незнайомця". Однако, как тут же написал в Сети известный филолог и телеведущий Александр Авраменко, здесь она и допустила ошибку. Он сообщил, что правильнее было бы назвать трек "Два незнайомці".

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