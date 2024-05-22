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СБУ объявила подозрение беглецу и продюсеру-путинисту Бардашу

Дмитрий Видоменко
22 мая 2024, 13:38
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Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении продюсеру украинского происхождения Юрию Бардашу.
СБУ, Юрий Бардаш
СБУ объявило подозрение скандальному продюсеру Юрию Бардашу/ коллаж Главред, фото СБУ и Instagram

СБУ сообщила о заочном подозрении продюсеру украинского происхождения Юрию Бардашу, который сбежал в страну-агрессор РФ и яростно поддерживает с тех пор диктатора Владимира Путина, а также войну, которую ту развязал против Украины. Об этом сообщается 22 мая на странице спецслужбы в Facebook.

"СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Россию продюсеру Юрию Бардашу, призывающего к захвату Киева и Харькова. Служба безопасности собрала доказательную базу на Бардаша, оправдывающего войну РФ против Украины. В начале полномасштабного вторжения он сбежал в Россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов. Для этого Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Telegram-канала с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей, – говорится в публикации. – фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на YouTube", ‒ заявили украинские офицеры.

Кто такой Юрий Бардаш?

Юрий Бардаш — бывший украинский продюсер, хореограф, певец. Основатель и продюсер проектов Quest Pistols,"Quest Pistols Show, "Грибы", "Нервы", а также певицы Луны и певца Wellboy, сообщает "Википедия".

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Юрий Бардаш - последние новости по теме

Юрий Бардаш после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину исчез из публичного пространства, а 1 июля 2022 года записал почти двухчасовое видео в двух частях, в котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ.

22 июля 2022 года стало известно, что Бардаш сбежал из Грузии в Россию.

В сентябре того же года Бардаш заявил, что планирует получить российское гражданство. В январе 2024 года он сообщил, что стал гражданином страны-агрессора РФ и показал российский паспорт.

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