Скандальный музыкальный продюсер Юрий Бардаш (уроженец Украины), который едва ли не единый из всей когорты украинского шоу-бизнеса в открытую поддержал диктатора Владимира Путина в его агрессии против Украины, получил паспорт террористической России.
По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, Бардаш позировал с российским паспортом на фоне флага России и террориста Путина, который каждый день уничтожает Украину и мирных украинцев.
В 2022 году музыкальный продюсер из Алчевска уехал с Украины в Россию. Он поддержал военное вторжение Путина в Украиину и открыто критиковал украинские власти.
Напомним, ранее неугомонный фанатик дал интервью российской пропагандистской программе "как Татарка". В своем "выбросе желчи", артист "прошелся" не только по Украине, а и по своей семье - жене Луне и сыне.
Ранее также украинская певица и бывшая протеже умалишенного Бардаша Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, и активно выступает там.
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