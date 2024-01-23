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Скандальный продюсер Юрий Бардаш получил паспорт РФ

Алена Кюпели
23 января 2024, 13:10
Бардаш позировал с российским паспортом на фоне флага России и террориста Путина.
Бардаша можно поздравить с получением самого ничтожного паспорта в мире
Бардаша можно поздравить с получением самого ничтожного паспорта в мире / Коллаж Главред, фото Газета.ру, Mash

Скандальный музыкальный продюсер Юрий Бардаш (уроженец Украины), который едва ли не единый из всей когорты украинского шоу-бизнеса в открытую поддержал диктатора Владимира Путина в его агрессии против Украины, получил паспорт террористической России.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, Бардаш позировал с российским паспортом на фоне флага России и террориста Путина, который каждый день уничтожает Украину и мирных украинцев.

В 2022 году музыкальный продюсер из Алчевска уехал с Украины в Россию. Он поддержал военное вторжение Путина в Украиину и открыто критиковал украинские власти.

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Юрий Бардаш теперь официально - террорист
Юрий Бардаш теперь официально - террорист / Фото Mash

Напомним, ранее неугомонный фанатик дал интервью российской пропагандистской программе "как Татарка". В своем "выбросе желчи", артист "прошелся" не только по Украине, а и по своей семье - жене Луне и сыне.

Ранее также украинская певица и бывшая протеже умалишенного Бардаша Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, и активно выступает там.

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Яна Соломко Юрий Бардаш новости шоу бизнеса
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