"Закончит очень плохо": украинский певец рассказал про предателя Бардаша

Украинский исполнитель и один из основателей "Культурного десанта" Александр Чемеров рассказал про предателя и путиниста, когда-то украинского продюсера Юрия Бардаша.
Как рассказал он в интервью УНИАН, Бардаш – очень любит деньги.
"Я работал с Бардашем очень долго и очень давно. Мы сделали с ним Quest Pistols и группу "Нервы", а также Леру Козлову из "Ранеток". Дело в том, что Бардаш очень любит деньги. Лично у меня он украл миллионы долларов. Сейчас он попал в ситуацию, к которой стремился. Он работает на ФСБ и получает деньги от банка из списка Путина", - рассказывает музыкант.
По словам Чемезова, Бардам - не человек, типичный русский мусор, который, закончит очень плохо.
Напомним, ранее певец Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, высказался о предательской позиции бывшего украинского продюсера Юрия Бардаша.
Напомним, ранее Юрий Бардаш заявлял, что он находится в Москве. "Я почти три месяца нахожусь в Москве. Вы все в курсе, что я сюда приехал с рюкзаком. Да, я в Москве бывал раньше, но с осознанием, что я здесь навсегда, что я сюда приезжаю жить, перехожу границу жить навсегда, у меня такого не было, поэтому опыт у меня уникален", ‒ сказал продюсер.
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