УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
  1. Новости
  3. Stars

"Закончит очень плохо": украинский певец рассказал про предателя Бардаша

Алена Кюпели
24 февраля 2024, 11:50
Скандальный Бардаш сотрудничает с ФСБ и получает кровавые рубли террориста Путина.
Музыкант назвал Бардаша российским мусором
Музыкант назвал Бардаша российским мусором / Коллаж Главред, фото Instagram/sashachemerov

Украинский исполнитель и один из основателей "Культурного десанта" Александр Чемеров рассказал про предателя и путиниста, когда-то украинского продюсера Юрия Бардаша.

Как рассказал он в интервью УНИАН, Бардаш – очень любит деньги.

"Я работал с Бардашем очень долго и очень давно. Мы сделали с ним Quest Pistols и группу "Нервы", а также Леру Козлову из "Ранеток". Дело в том, что Бардаш очень любит деньги. Лично у меня он украл миллионы долларов. Сейчас он попал в ситуацию, к которой стремился. Он работает на ФСБ и получает деньги от банка из списка Путина", - рассказывает музыкант.

видео дня

По словам Чемезова, Бардам - не человек, типичный русский мусор, который, закончит очень плохо.

Напомним, ранее певец Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, высказался о предательской позиции бывшего украинского продюсера Юрия Бардаша.

Напомним, ранее Юрий Бардаш заявлял, что он находится в Москве. "Я почти три месяца нахожусь в Москве. Вы все в курсе, что я сюда приехал с рюкзаком. Да, я в Москве бывал раньше, но с осознанием, что я здесь навсегда, что я сюда приезжаю жить, перехожу границу жить навсегда, у меня такого не было, поэтому опыт у меня уникален", ‒ сказал продюсер.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Юрий Бардаш новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам во вторую годовщину большой войны

Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам во вторую годовщину большой войны

12:32 Украина
Какой погодой начнется весна: после 5 марта будет температурный "сюрприз"

Какой погодой начнется весна: после 5 марта будет температурный "сюрприз"

12:26 Синоптик
Байден - о войне: "Украина никогда не будет победой России"

Байден - о войне: "Украина никогда не будет победой России"

11:55 Мир
Все главные новости

Популярное

Десант уничтожается массово: ситуация возле Авдеевки резко меняется - Лиховий 113004

Десант уничтожается массово: ситуация возле Авдеевки резко меняется - Лиховий

Полнолуние и зеркальная дата в один день: что нельзя делать 24 февраля 50460

Полнолуние и зеркальная дата в один день: что нельзя делать 24 февраля

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы 21315

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы

Когда нужно ложиться спать, чтобы быть выспанным: врачи дали однозначный ответ 19766

Когда нужно ложиться спать, чтобы быть выспанным: врачи дали однозначный ответ

Последние новости

12:32

Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам во вторую годовщину большой войны

12:26

Какой погодой начнется весна: после 5 марта будет температурный "сюрприз"

12:20

Гороскоп на завтра 25 февраля: Стрельцу - важный совет, Водолей - финансовый ущерб

11:59

США против серьезных санкций для России: в Bloomberg раскрыли причины

11:55

Байден - о войне: "Украина никогда не будет победой России"

Блокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – КульпаБлокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – Кульпа
11:50

"Закончит очень плохо": украинский певец рассказал про предателя Бардаша

11:14

"Это не вундерваффе, не чудо-оружие": Романенко объяснил, как F-16 повлияют на фронтВидео

11:12

В Генштабе ВСУ сказали, сколько российских оккупантов сейчас воюет в Украине

10:54

Церковный праздник 25 февраля: что запрещено в день памяти Алексея Чудотворца

Реклама
10:52

Давно забытый салат из СССР за 5 минут: варить и жарить ничего не надо - восхитительный рецептВидео

10:18

"Вспышка, потом разрывы": в ГУР раскрыли детали ликвидации российского самолета А-50Видео

10:00

Путин до сих пор грезит новым походом на Киев: Гудименко – об итогах 2 лет войныЭксклюзив

09:47

"Горящих самолетов РФ станет больше": Сырский заинтриговал заявлением в годовщину вторжения

09:41

"Аврора Мультимаркет" начала благотворительный сбор на дроны для ВСУ через United24 новости компании

09:33

В Липецке дрон атаковал крупнейший в РФ металлургический завод – вспыхнул пожарВидео

09:29

Вторая годовщина вторжения РФ: в Киев прибыли западные лидеры – подробности

09:02

Британия поставит Украине боеприпасы на 310 миллионов долларов

08:50

Сбивание самолета А-50: аналитики дали ответ, почему в РФ врут о "дружественном огне"

08:10

Сырьевое проклятие или сколько триллионов долларов Украина теряетмнение

07:42

РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в трех областях сбиты 12 "Шахедов" и две Х-59

Реклама
06:10

Агробароны - зло и угроза национальной безопасностимнение

05:55

"РФ превосходит нас по оружию": генерал сказал, какое вооружение больше всего нужно УкраинеВидео

05:32

Гороскоп на март 2024 для Скорпионов: астролог назвала сроки опасного периодаВидео

04:50

На Украину налетит мощная магнитная буря: бушевать будет почти 6-бальный шторм

03:42

Это первоочередная задача: генерал ВСУ назвал главную цель закона о мобилизации

03:34

Жирные пятна - не приговор для одежды: как вывести стойкие пятна от масла или жира

02:30

Четыре области под угрозой: РФ нацелилась на захват новых земель – генерал ВСУ

01:30

"Пальчики оближешь": как засолить красную рыбу в домашних условияхВидео

23 февраля, пятница
23:44

Не "блуждающий Patriot": в Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50

23:01

Пострадавшие в тяжелом состоянии: РФ атаковала жилой дом в Одессе

22:49

Умерла звезда фильма "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке"

22:45

В небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34 – соцсети

22:36

Раскололся надвое: очевидцы утверждают, что в России разбился еще один самолет

22:34

Новая любовница Путина пожаловалась диктатору на свое прозвище

22:20

Помощь от США на 60$ млрд: в Украину прибыл лидер демократов с мощным сигналом

22:11

В России скончался еще один актер сериалов

22:00

Изнурительные бои и высадка десанта: ВСУ про адскую стадию оборонительной операции

21:40

Дом сгорел дотла: на Сумщине вражеский "Ланцет" убил семью из пяти человекФото

21:26

Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам - АндрющенкоФото

21:20

Посевной календарь на март 2024: когда начинать заниматься огородом

Реклама
21:15

Польша получит 137 миллиардов евро: Еврокомиссия скоро примет важное решение

20:59

Бойцы армии Украины уничтожили новый А50У оккупантов: разведка раскрыла детали

20:55

"Горит камыш": в РФ опозорились заявлением и подтвердили падение А-50

20:44

Самолет А-50: характеристики ликвидированного российского железа

20:17

Независимость Ингушетии и наказание России: в Раде приняли решение, детали

20:12

"Идем на болезненные компромиссы": Украина предложила Польше план деблокады границы

19:46

Горит адским пламенем: украинские силы уничтожили российский самолет А-50Видео

19:36

"Будет поздно": Арахамия жалуется на проблемы с мобилизацией

19:28

Джоли показалась в шикарном образе блонд

19:17

РФ будет наступать на нескольких направлениях: эксперт дал прогноз на 2024 год

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять