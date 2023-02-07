Сбежавшая из РФ Заворотнюк поссорилась с фигуристом Чернышовым

Модель, которая больше не живет в России, обижается на своего отчима и не общается с ним.

Анна Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы, которая болеет раком мозга Анастасии Заворотнюк Анна, подогрела слухи о том, что она поскандалила с мужем своей матери, фигуристом Петром Чернышевым.

Так, по информации издания "Комсомольская правда", дочь онкобольной и ее муж поссорились из-за того, что якобы Анна Заворотнюк ведет очень публичный образ жизни, выставляя многие вещи и роскошную жизнь напоказ.

На днях стало известно, что фигурист так и не дождался от дочери Заворотнюк публичного поздравления с днем рождения. Анна Заворотнюк в день 52-летия фигуриста не оставила ни одного пожелания в его адрес.

"При этом обычно наследница тяжелобольной актрисы сообщает о каждом событии в семье. Теперь поклонники артистки в очередной раз обсуждают слухи, который появились год назад. Мол, блогерша находится в плохих отношениях с мужем своей матери из-за желания выставлять свою жизнь на публику", - пишет издание.

Напомним, ранее российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с неизлечимой болезнью, а именно раком головного мозга, появится в новом сериале.

Как сообщает российский ресурс "Народные новости", уже через несколько месяцев состоится премьера сериала "Приставы", снятой еще в 2017 году до того, как актрисе поставили страшный диагноз. Партнерами Заворотнюк по съемочной площадке тогда стали Кирилл Мелехов, Андрей Чадов и Анна Попова.

Актер Кирилл Мелехов поделился воспоминаниями о съемках и рассказал немного о сюжете. По словам актера, помимо закулисья работы приставов зрители увидят интересную историю любви.

Кроме того, стало известно, что ранее дочь смертельно больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решила покинуть свою родину - террористическое государство Россию.

Об этом она сообщила на странице своей социальной сети Instagram, где пояснила поклонникам, что переезжает из Баку в Дубай. Модель, которая недавно вышла замуж, но не раскрывает личность своего мужа, сообщила, что переезжает следом за ним.

Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга и уже несколько лет не показывается на публике, продолжает свое лечение, которое судя по всему, не приносит ожидаемых результатов.

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