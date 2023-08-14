Санта Димопулос рассказала, почему изменяют мужчины и в чем вина женщины

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос провела сессию вопросов-ответов на своей странице в Instagram, где поделилась собственным мнением о том, почему изменяют мужчины.
Так, Димопулос в первую очередь обращает внимание на то, что причин для мужской измены может быть множество. Но также она говорит, что миф о полигамности мужчин является очень удобным для инфантильных личностей, которые таким образом оправдывают свои измены.
Однако, Санта также указывает на ряд причин, в которых виновата непосредственно женщина, а не "инфантильная личность".
Во-первых, по мнению селебрити, женщина может стать причиной измены, если она играет в заботливую мамочку. "Со временем, мужчина вырастает и его не интересует мама", - пишет она.
Среди причин, она также называет соревновательный момент. Если женщина соревнуется с мужчиной, то в глазах мужчины она теряет женственность и магию.
Кроме того, по мнению Димопулос, мужчина может смотреть на сторону, если женщина гнобит мужчину и не развивается сама. "Отсутствие энтузиазма и жизненной энергии", - уточняет она.
Звезда также указывает на экзистенциальный кризис, отсутствие страсти и несовпадение в сексуальных ритмах.
Напомним, ранее Димопулос похвасталась приглашением на вечеринку, которая была посвящена Дню рождения Лолиты Османовой - дочери российского олигарха Эльдара Османова.
Ранее украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула сделал неожиданное признание, которое касается его отношений с сыном, которому ему родила блогер и танцор Санта Димопулос.
Вас также может заинтересовать: