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Санта Димопулос прокомментировала измены, бойфренда и новое замужество

Анна Подгорная
9 апреля 2024, 00:23
Свежеиспеченной холостячке уже приписывают бурную личную жизнь.
Санта Димопулос
Санта Димопулос личная жизнь - Димопулос ответила на слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Неделю назад украинская певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос сообщила о расставании с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко, после 11 лет отношений. Причиной разрыва она назвала "невозможность двигаться дальше вместе", и отметила, что все прошло мирно и на мажорной ноте, насколько это возможно.

Некоторых поклонников светской львицы такое объяснение не устроило. Они решили задать Димопулос несколько наводящих вопросах в надежде получить более подробную картину.

Так в своем блоге в Instagram предположение, что ее брак с Кучеренко распался из-за неверности мужчины, Санта назвала "гаданием на кофейной гуще". То же она сказала и про появление у нее бойфренда.

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Что же касается нового брака и отношений в целом, то тут Димопулос отметила, что пока не готова планировать нечто подобное - сейчас она полагается на судьбу. "Я только вышла из отношений, какое замужество? Если честно, я даже не думаю об этом. Я занимаюсь собой, своим развитием и пока что хочу быть в отношениях с собой. Я уверена, все дорогое сердцу и волшебное происходит, когда его не ждешь", - написала она.

Санта Димопулос
Санта Димопулос личная жизнь - Димопулос ответила на слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Чем прославилась Санта Димопулос

Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.

Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.

Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

Украинские звезды шоу-бизнеса:

Ранее муж MamaRika, музыкальный продюсер и комик Сергей Середа, рассказал правду про кризис в отношениях с певицей. Пару критиковали за мнимый пиар на проблемах в их браке.

Также украинский шоумен Слава Демин рассказал про конфуз своего ребенка - его сына, 13-летнего Владислава, обвинили в магазинной краже. Шоумен выразил свои мысли об этой ситуации.

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