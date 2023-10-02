Санта Димопулос официально сменила имя - фото нового документа

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос сообщила про важное решение. Артистка живет за границей, однако время от времени возвращается в родной Киев, чтобы навестить близких.
Сейчас Санта прибыла в столицу, чтобы уладить вопрос с документами. Полное имя светской львицы - Хрисанти Янисовна Димопулос, о чем мало кто знает. Его она решила изменить на то, которое более известно.
Так на своей странице в Instagram она опубликовала фото свидетельства, которое зафиксировало смену имени. Теперь она официально Санта Игоревна Димопулос.
Отчество артистка взяла в честь своего биологического отца по имени Игорь - таким образом она засвидетельствовала свою принадлежность к его роду.
Смена имени и отчества стала для важным и очень эмоциональным шагом, благодаря которому она наконец обрела желанную индивидуальность. "Слезы счастья! Наконец-то я – это я. Я вписала себя в род отца (мой биологический папа – Игорь). Я сменила полное имя на сокращенное – свое, родное", - сообщила Санта Димопулос в своем блоге.
Ранее блогер Волошин рассказал подписчикам сколько денег зарабатывает - муж Анны Тринчер не стал скрывать сумм, которые ему ежемесячно приносят различные онлайн-платформы.
Также финалист реалити-шоу Холостячка (с Ксенией Мишиной) Алексей Трегубенко впервые "засветил" маму своего первенца. Вместе пара появилась на фото с крестин малыша.
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