Санта Димопулос официально сменила имя - фото нового документа

Светская львица отметила, что лишь теперь наконец стала сама собой.

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Санта Димопулос взяла новое имя и отчество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос сообщила про важное решение. Артистка живет за границей, однако время от времени возвращается в родной Киев, чтобы навестить близких.

Сейчас Санта прибыла в столицу, чтобы уладить вопрос с документами. Полное имя светской львицы - Хрисанти Янисовна Димопулос, о чем мало кто знает. Его она решила изменить на то, которое более известно.

Так на своей странице в Instagram она опубликовала фото свидетельства, которое зафиксировало смену имени. Теперь она официально Санта Игоревна Димопулос.

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Отчество артистка взяла в честь своего биологического отца по имени Игорь - таким образом она засвидетельствовала свою принадлежность к его роду.

Смена имени и отчества стала для важным и очень эмоциональным шагом, благодаря которому она наконец обрела желанную индивидуальность. "Слезы счастья! Наконец-то я – это я. Я вписала себя в род отца (мой биологический папа – Игорь). Я сменила полное имя на сокращенное – свое, родное", - сообщила Санта Димопулос в своем блоге.

Санта Димопулос взяла новое имя и отчество / instagram.com/santadimopulos

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