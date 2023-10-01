Финалист Холостячки Алексей Трегубенко впервые "засветил" маму своего первенца

К сожалению, подробностей о своей женщине Трегубенко подписчикам не предоставил.

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Алексей Трегубенко крестил сына / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram Трегубенка

Финалист "Холостячки" с Ксенией Мишиной и бизнесмен Алексей Трегубенко недавно стал отцом и уже крестил сына. Во время крещения он "засветил" мать своего ребенка, которую нигде ни разу не показывал.

Соотвеетствующую фотографию и видео он опубликовал в соцсетях. К сожалению, знаменитый папа имени ребенка не раскрыл.

"Важный день для нашей семьи! Покрестить Марка, которому уже почти три месяца. Испытываю безграничную радость и ответственность быть отцом этого замечательного маленького мальчика. Пусть он растет счастливым и здоровым, окруженный нашей любовью и поддержкой. Желаем ему в жизни только самого лучшего, и верим, что его жизненное путешествие будет волшебным", - написал Трегубенко. видео дня

Известно, что бизнесмен Алексей Тригубенко в июле стал первый раз отцом. К слову, личность женщины, которая подарила Алексею сына, неизвестна. Мужчина скрытен относительно своей личной жизни.

Летом 2022 года Трегубенко сказал, что у него есть девушка, которую зовут Алина. Из-за войны она была вынуждена выехати из Киева за границу, и мужчина говорил в соцсетях, что хотел бы, чтобы она позже вернулась.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, сколько зарабатывает блогер Александр Волошин и какие источники заработка у него есть.

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