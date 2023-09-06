Санса Старк вновь на коне: Софи Тернер подтвердила свой развод

Звезда сериала "Игра престолов" быстро утомилась от слухов, которые стали появляться про ее брак с Джо Джонасом

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Софи Тернер подтвердила, что разводится с Джо Джонасом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sophiet

Актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас стали самой горячей темой для обсуждения в таблоидах - после 4 лет вместе внешне идеальный брак артистов стал трещать и расползаться по швам.

Поговаривали, что эта длится уже около полугода, но у певца сдали нервы, и он подал на развод. В это же время Тернер якобы жила отдельно от мужа и их двоих общих детей, забота о которых полностью легла на плечи Джонаса. И чем дольше длилось молчание супругов, тем больше фантастических деталей появлялось про их расставание.

Софи Тернер решила принять удар на себя, и сделала в Instagram заявление от лица их обоих - да, она действительно разводится с Джо Джонасом, и это единственная правда, которая прозвучало в прессе. Слухи актриса комментировать не стала в надежде, что поклонники все же начнут уважать приватность их семьи.

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"Заявление от нас двоих: "После четырех прекрасных лет брака мы вместе решили расторгнуть наш брак полюбовно. Есть много спекулятивных тем, почему, но на самом деле это совместное решение. Мы искренне надеемся, что все смогут уважать наши желания по поводу конфиденциальности для нас и наших детей", - пишет Софи Тернер.

Софи Тернер подтвердила, что разводится с Джо Джонасом / instagram.com/sophiet

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