"Самый грязный рот": Джеджула набросился на бывшую

Джеджула продолжает публично скандалить со своей бывшей женой.

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Джеджула вызверился на свою бывшую / Коллаж Главред, фото Instagram/djedjula

Украинский актер и шоумен Андрей Джеджула снова заговорил относительно своей бывшей жены Юлии Леус и опеки над общей их дочерью Адель.

Как пишет ТСН, ранее Леус рассказала о решении суда по делу об опеке над их общей с Джеджулой дочерью. В свою очередь Джеджула считает ее слова "грязью", а ее саму описывает как "женщину с самыми грязными руками и ртом, которая не может опомниться".

Джеджула добавляет, что его бывшая жена пытается всячески загнобить его и что он сделает все, что угодно за возможность видеть своего ребенка.

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"Какое шокирующее решение от любящего отца, который хочет видеть своего ребенка? Упорно боровшегося за возможность видеть своего ребенка, за его конституционные права, за всесторонние права обоих родителей. Что вас может шокировать? . ред.)? Все праздники, все время в течение недели, школьные каникулы… Они делятся поровну между родителями", - сказал Джеджула на своей странице Instagram.

Напомним, ранее Джеджула долгое время скрывал от поклонников, что является многодетным отцом. Правда вскрылась, когда он на своей странице в Instagram показал фото с новорожденной девочкой.

Ранее также певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос показала свой активный отдых вместе с детьми - сыном Даниэлем и дочерью Софией.

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