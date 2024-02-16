С глазами, в которых можно утонуть: Пономарев показал редкое фото красавца-сына

Ребенок певца от Виктории Мартынюк уже сейчас может посоревноваться в харизме со своим звездным отцом.

https://stars.glavred.info/s-glazami-v-kotoryh-mozhno-utonut-ponomarev-pokazal-redkoe-foto-krasavca-syna-10542134.html Ссылка скопирована

Как выглядит единственный сын Александра Пономарева - 17-летний Саша / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев сегодня с гордостью показал единственного сына. У юного Саши, впрочем, как и у его родителей, особенный день - парню исполнилось 17 лет.

Саша - единственный сын певца, которого ему родила его вторая супруга - Виктория Мартынюк. Пономарев всегда горячо поддерживал мальчика вопреки тому, что развелся с его мамой, когда ребенку было всего 4 года.

Артист необычайно горд наследником, который растет весьма привлекательным юношей. На своей странице в Instagram Пономарев показала редкий кадр с Сашей - кудрявым, со светлыми глазами и улыбчивым.

видео дня

"Сегодня у нас Праздник! В 6:15 утра, 17 лет назад Боженька дал мне сына! Поздравляю тебя, сын! Многая и благая лета с Божьей помощью!" - написал радостный Александр Пономарев.

В комментариях к снимку поклонники певца присоединились к поздравлениям, но не обошли вниманием и красоту Саши. Фанаты отмечают, что именинник взял от родителей все самое лучшее.

Как выглядит единственный сын Александра Пономарева - 17-летний Саша / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина сделала признание о своем муже-военном. Она рассказала, как война и расстояние изменили их отношения.

Также стало известно, что 64-летний политик и предприниматель Сергей Тигипко в восьмой раз станет отцом - его третья жена, 39-летняя Алла Зиневич, сообщила о четвертой беременности.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.