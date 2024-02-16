С глазами, в которых можно утонуть: Пономарев показал редкое фото красавца-сына

Украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев сегодня с гордостью показал единственного сына. У юного Саши, впрочем, как и у его родителей, особенный день - парню исполнилось 17 лет.
Саша - единственный сын певца, которого ему родила его вторая супруга - Виктория Мартынюк. Пономарев всегда горячо поддерживал мальчика вопреки тому, что развелся с его мамой, когда ребенку было всего 4 года.
Артист необычайно горд наследником, который растет весьма привлекательным юношей. На своей странице в Instagram Пономарев показала редкий кадр с Сашей - кудрявым, со светлыми глазами и улыбчивым.
"Сегодня у нас Праздник! В 6:15 утра, 17 лет назад Боженька дал мне сына! Поздравляю тебя, сын! Многая и благая лета с Божьей помощью!" - написал радостный Александр Пономарев.
В комментариях к снимку поклонники певца присоединились к поздравлениям, но не обошли вниманием и красоту Саши. Фанаты отмечают, что именинник взял от родителей все самое лучшее.
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