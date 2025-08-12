Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"С этого все начинается": за сколько предательница Повалий продалась Януковичу

Элина Чигис
12 августа 2025, 21:27
140
Юрий Рыбчинский назвал огромную сумму.
Таисия Повалий
Таисия Повалий - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Вы узнаете:

  • Сколько Янукович заплатил Повалий
  • Что она о нем говорила

Украинский легендарный поэт Юрий Рыбчинский раскрыл правду о предательнице Украины Таисии Повалий, которая перешла на сторону страны-оккупанта РФ.

Как рассказал Рыбчинский в интервью Наталье Влащенко, Повалий поменяла свою позицию после того, как президент-беглец Виктор Янукович пригласил ее в свою Партию регионов.

видео дня

Он уточнил, что предательница не сразу согласилась, но потом "переобулась", когда ей заплатили миллион долларов.

Таисия Повалий предала Украину
Таисия Повалий предала Украину / фото: t.me, Таисия Повалий

"Переломный момент наступил, когда Янукович пригласил Повалий депутатом вторым номером в свой список. Когда Лихута и Тая отказались, им было заплачено миллион долларов. Вот с этого все начинается", – сказал Юрий.

Политическая деятельность Таисии Повалий

Отметим, Таисия Повалий была народным депутатом Украины от Партии регионов седьмого созыва. Свои обязанности она начала выполнять в декабре 2012, однако уже в конце 2014 потеряла этот мандат.

В интервью российской блогерше Татарке исполнительница призналась, что получила гораздо больше жизненного опыта, работая нардепом, чем в роли певицы, а также не удержалась от многочисленных комплиментов в адрес Януковича.

Таисия Повалий с сыном
Таисия Повалий с сыном / фото: t.me, Таисия Повалий

"Я была в Донецке. Виктор Федорович был тогда губернатором. Меня восхищало всегда, как живут люди, какие чистые города. И вот биография его, что он вырос без матери, что он рос с бабушкой в селе... Знаешь, это какое-то такое родство: вот человек без мамы и достиг таких успехов. Ты знаешь, что Донбасс для меня тоже был важен. С Донбасса идет этот наш стержень украинский", – говорила предательница.

Смотрите видео интервью Юрия Рыбчинского:э

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Таисия Повалий - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Таисия Повалий Виктор Янукович Юрий Рыбчинский новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

22:02Политика
Мир "в обмен" на территории: Зеленский поставил жесткое условие

Мир "в обмен" на территории: Зеленский поставил жесткое условие

21:04Политика
"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

Последние новости

22:08

Можно ли стирать подушки в стиральной машине: эксперты раскрыли секреты ухода

22:02

Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

21:27

"С этого все начинается": за сколько предательница Повалий продалась Януковичу

21:04

Мир "в обмен" на территории: Зеленский поставил жесткое условие

20:56

Расплата пришла: в семье путинистов Пригожина и Валерии страшное горе

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
20:53

Ситуация в Донецкой области: в FT проанализировали дальнейшие сценарии развития событий

20:28

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:25

"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

20:10

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

Реклама
20:06

Рост стипендий и зимнее поступление: Зеленский анонсировал изменения для студентов

19:52

Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

19:51

"Усик держит мои пояса в аренде": неожиданный вызов для украинского боксера

19:38

"Запад серьезно взялся за Путина": Кремлю грозит нефтяной удар

19:31

Филипп Киркоров срочно покинул РФ - где он теперь

19:25

Несколько дней Украина будет под влиянием антициклона: какой будет погода

19:10

Мюнхенская ловушка на Аляскемнение

19:08

"Какая-то бабушка придумала": зачем вяжут на руки платки во время похоронВидео

19:00

Двести грамм и они спелые: огородница поделилась дедовским методом без химииВидео

18:55

Как питалась принцесса Диана, чтобы оставаться стройной: не ела этот продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

Реклама
18:32

Второй раз за неделю: СБУ ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане

18:09

Что нужно с иконой дома 13 августа: приметы, которых стоит придерживаться

18:04

Пятна от пота и дезодоранта исчезнут на глазах: понадобится копеечный продукт

18:03

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

17:43

Где прячется черненькая из НеАнгелов с секретным ребенком - стилист раскрыл тайну

17:31

Зеленский поговорил с Эрдоганом: в Турции объявили о мирной инициативе

17:21

Чем заменяли всем известный йогурт в СССР и как он называлсяВидео

17:12

Где спрятался попугай: только люди с суперспособностями его увидят

16:55

От простой добавки крысы бегут без оглядки: как легко избавиться от грызуновВидео

16:53

Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

16:52

Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

16:41

Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

16:24

Враг усилил давление на двух важных направлениях: куда рвутся россияне

16:15

"Ситуация очень сложная, запас прочности экономики РФ подошел к концу": что ждет РоссиюВидео

16:05

Санкции "уничтожат Россию": в Сенате пригрозили Путину перед переговорами

15:59

Голливуд снимет приквел "Рэмбо": кто заменит Сталлоне

15:50

У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной оплате - причина

15:43

Среди старого хлама найдете сокровище: советские часы, которые стоят тысячиФото

15:35

У Путина на встречу с Трампом две цели, одна из них – территории – Bloomberg

15:24

Порошенко потратил $200 тыс на лечение диабета в Лондоне, потому что когда-то уничтожил поддержку инсулинозависимых – военный

Реклама
15:11

Как сказать на украинском "утренник" и "транжир": ни за что не догадаетесь самостоятельноВидео

15:07

"Реальное изменение на поле боя": Сибига рассказал, как работает чешская инициатива

15:05

Быстро, просто и пальчики оближешь: рецепт фантастической закуски из помидоров

14:52

Об этом знали лишь единицы: украинцам раскрыли секрет увеличения пенсии

14:34

Новый сценарий Путина: Туск предупредил, что РФ хочет рассорить Киев и Варшаву

13:58

Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ: не обошлось без скандала с РФ

13:57

Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

13:54

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

13:51

"Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопаркомФото

13:12

Яблоко от яблони: сын путинистки Валерии избил свою жену

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять