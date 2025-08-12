"С этого все начинается": за сколько предательница Повалий продалась Януковичу

Юрий Рыбчинский назвал огромную сумму.

Украинский легендарный поэт Юрий Рыбчинский раскрыл правду о предательнице Украины Таисии Повалий, которая перешла на сторону страны-оккупанта РФ.

Как рассказал Рыбчинский в интервью Наталье Влащенко, Повалий поменяла свою позицию после того, как президент-беглец Виктор Янукович пригласил ее в свою Партию регионов.

Он уточнил, что предательница не сразу согласилась, но потом "переобулась", когда ей заплатили миллион долларов.

Таисия Повалий предала Украину / фото: t.me, Таисия Повалий

"Переломный момент наступил, когда Янукович пригласил Повалий депутатом вторым номером в свой список. Когда Лихута и Тая отказались, им было заплачено миллион долларов. Вот с этого все начинается", – сказал Юрий.

Политическая деятельность Таисии Повалий

Отметим, Таисия Повалий была народным депутатом Украины от Партии регионов седьмого созыва. Свои обязанности она начала выполнять в декабре 2012, однако уже в конце 2014 потеряла этот мандат.

В интервью российской блогерше Татарке исполнительница призналась, что получила гораздо больше жизненного опыта, работая нардепом, чем в роли певицы, а также не удержалась от многочисленных комплиментов в адрес Януковича.

Таисия Повалий с сыном / фото: t.me, Таисия Повалий

"Я была в Донецке. Виктор Федорович был тогда губернатором. Меня восхищало всегда, как живут люди, какие чистые города. И вот биография его, что он вырос без матери, что он рос с бабушкой в селе... Знаешь, это какое-то такое родство: вот человек без мамы и достиг таких успехов. Ты знаешь, что Донбасс для меня тоже был важен. С Донбасса идет этот наш стержень украинский", – говорила предательница.

э

Напомним, как сообщал Главред, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

