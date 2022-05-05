Рыцарь на стороне Украины: сэр Элтон Джон призвал мировую общественность помочь жителям Мариуполя

Элтон Джон выступил за открытие гумкоридора в Мариуполе / instagram.com/eltonjohn

Легендарный британский музыкант, сэр Элтон Джон выступил в поддержку украинцев, которые страдают от рашистской оккупации. Особенного его заботит ситуация в Мариуполе, который артист посещал лично.

Элтон Джон является основателем фонда по борьбе со СПИДом, в рамках работы с которым он очень плотно работал с Украиной и украинцами. Когда началось полномасштабное вторжение рф в Украину, сэр и его команда выразили поддержку украинскому народу, и теперь занимаются волонтерством.

Сейчас, наблюдая за ужасными условиями, в которых оказались жители блокадного Мариуполя, певец обратился к мировой общественности с просьбой открыть полноценный зеленый коридор для мирных жителей.

"Я был в Мариуполе и мне разбивает сердце тот факт, что доступ (к городу - прим. редактора) все еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней", - пишет сэр Элтон на своей странице в Twitter.

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Ранее другой не менее легендарный британский рок-музыкант, бывший лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн и его супруга Шерон сообщили, что предоставят украинским беженцам свой особняк в Великобритании.

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