"Русский олигарх приглашал": Байкова призналась, получала ли деньги за интим

Имидж стервы позволял всемирно известной модели Алине Байковой преодолеть многое в мире фэшн.

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Алина Байкова рассказала, был ли у нее интим за деньги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_baikova

Украинская топ-модель и звезда мировых подиумов Алина Байкова видела вживую все стереотипы про фэшн-индустрию. С началом полномасштабной войны она осталась разочарована модной сферой, и сейчас свою энергию направляет на повышение мировой осведомленности про войну в Украине.

Тем не менее, раскрыть тайны своего пути в мире фэшн Байкова не прочь. В интервью для Дмитрия Гордона она призналась, доводилось ли ей оказывать интимные услуги за деньги, ведь существует мнение, что многие модельные агентства промышляют эскортом.

"Так чтобы проституция... Секс мне не предлагали. Только полететь на отдых. Таких прям непристойных предложений у меня не было", - рассказала модель. Тем не менее в неловкое положение ее однажды все же поставили.

"Было у меня один раз, когда мне девочка пишет, и говорит: "Я нашла твой номер телефона, и тут русский олигарх какой-то предлагает поехать с ним на вакейшн. За деньги". Я ответила, что мне это вообще не интересно. Для меня это, как оскорбление, потому что если тебе женщина нравится, то попробуй пофлиртовать, подойти с другой стороны... Зачем сразу деньги предлагать? Потом я нагуглила, и увидела, что он женат. Ну куда?" - рассуждает Байкова.

О своей неприступной репутации модель ничуть не сожалеет, так как не заинтересована в подобного рода отношениях. Она считает, что ее близость не пытаются купить за деньги, потому что она не производит впечатление легкодоступной девушки: "У меня имидж другой. У меня на лице написано, что я сука. Ко мне боятся подойти и женщины, и мужчины".

Смотрите интервью Алины Байковой про депрессию из-за войны и родных в Украине:

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