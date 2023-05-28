Байкову выгнали с фестиваля в Каннах за антипутинский лозунг - модель ответила

Алина Байкова жестко напомнила всему миру, почему "усталость от войны" - преступление.

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Алина Байкова после изгнания с красной дорожки в Каннах, записала жесткое обращение к организаторам фестиваля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_baikova

Красная дорожка Каннского кинофестиваля, вопреки отчаянному желанию организаторов сохранить свою аполитичность, стала в этом годку площадкой, на которой инфлюэнсеры из Украины напомнили, что в нашей стране по-прежнему идет война: вслед за украинской блогершей Илоной Чернобай, которая облила себя искусственной кровью, украинская топ-модель Алина Байкова также провела акцию протеста.

На ковровой дорожке манекенщица появилась в плаще, под которым оказалась желтая футболка с синей надписью "Fuck You Putin". Как только Байкова распахнула полы плаща, ее тут же начали оттеснять с красной дорожки охранники, настойчиво предлагая застегнуть верхнюю одежу, чтобы иметь возможность продолжить принимать участие в светском мероприятии.

Модель отказалась и ушла, сопровождаемая охранниками. После изгнания она на своей странице в Instagram записала гневное обращение к организаторам фестиваля.

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"76-й ежегодник. Вот доказательство "РЕАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ" Украины! Меня арестовали и попросили покинуть дорожку, так как Фестиваль не хочет заниматься политикой (хотя они позволили бы мне продолжить, если бы я не расстегивала плащ).

Да, я и все мои люди тоже хотим продолжать жить своей красивой жизнью. Но мы не можем! У нас отобрали нашу жизнь. Моих людей каждый день убивают русские! Ради чего? Русские только что отпраздновали освобождение Бахмута, они там всех убили и полностью стерли с лица земли этот город. От кого и зачем освобождали? Что происходит? И почему мы должны так страдать?

Вам не кажется, что мы, украинцы, устали от этой войны так же, как вы устали о ней слушать? И ответ на самый часто задаваемый вопрос: почему войны в других странах не получают такого широкого освещения? Потому что мы кричим об этом, когда у нас есть шанс! И наш президент делает новости каждый божий день, поэтому люди не забывают, что это все еще происходит, и это должно закончиться! А русские должны уйти с нашей земли и оставить нас в покое! Примите тот факт, что мы свободная и демократическая страна, не хотим быть под их контролем! Мы не остановимся, пока они не оставят нас в покое!" - пишет возмущенная Байкова.

Стоит отметить, что в прошлом году модель уже нарушала правила Каннского кинофестиваля: она пришла на красную дорожку, размахивая маленьким флагом Украины, который пронесла в корсаже.

Ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".

Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.

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