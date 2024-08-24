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Ротару поздравила украинцев с Днём независимости

Алена Кюпели
24 августа 2024, 18:13
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София Ротару всегда отмечает важные даты для Украины.
София Ротару
София Ротару поздравила украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в начале полномасштабного вторжения все же поддержала Украину, поздравила Украину с Днём независимости.

Об этом певица написала в сториз на своей странице в Instagram.

София Ротару поздравила украинцев с Днем Независимости
София Ротару поздравила украинцев с Днем Независимости / Скриншот Instagram/sofiarotaru.official

"С Днём независимости, Украина", - написала Ротару.

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Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

инфографика, София Ротару, Ротару
инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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