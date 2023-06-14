Российского телеведущего, который попал в реанимацию, экстренно прооперировали

Несмотря на быстрое опровержение, Пельш таки оказался под ножом хирурга.

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Валдис Пельш до последнего опровергал свое состояние / Instagram/pelshtv/

Российский популярный телеведущий Валдис Пельш, который вчера оказался на больничной койке, таки отправился под нож хирурга.

Как сообщает пропагандистское издание "Стархит", стало известно, что телеведущему провели срочную операцию по предотвращению инфаркта миокарда.

"Чтобы не допустить инфаркта миокарда и прочего опасного, врачам пришлось вмешаться. В одну из артерий, которая питает сердце, они установили стент — специальную металлическую сетку, которая восстановила просвет сосуда", — рассказал источник.

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К слову, после того, как СМИ распространили информацию о состоянии Пельша, тот поспешил опровергнуть сей факт и даже сообщил, что собирается в горы, а это просто "плановая проверка".

Напомним, ранее стало известно о том, что телеведущий Валдис Пельш, который является почетным членом чистилища "Миротворец", которое он пополнил еще до нападения России на Украину, оказался в кардиологии.

Напомним, еще в 2017 году ведущего уже госпитализировали экстренно. Он был срочно доставлен в больницу с болями в груди.

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