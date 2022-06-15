Российская юмористка Лазарева призвала отдать Путина под трибунал

Владимир Путин, и Татьяна Лазарева / ua.depositphotos.com и Instagram

Легендарная российская комедиантка и бывшая звезда "ОСП-студии" Татьяна Лазарева, известная своей поддержкой Украины в борьбе против России, потребовала отдать российского диктатора Путина под трибунал. Соответствующее заявление она разместила на своей Instagram-странице.

"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились. Но у нас есть новый флаг и много новых стран, где мы живём, не теряя своей так называемой национальной идентичности. Да, мы из России, но мы не хотим и не можем возвращаться в страну, которая ведёт агрессивную войну в данный момент, убивая людей, уничтожая города и разрушая экономику двух стран. За нами никто не стоит, и никем эта акция не была организована – просто собирались знакомые и незнакомые люди, которые хотели в этот день быть вместе и думали о дальнейшей судьбе России. И те, кто уверен, что люди на этих фотографиях кем-то проплачены и куплены – таким образом говорят лишь о своем собственном мышлении, значит они только так и могут мыслить – за деньги, продаваясь и продавая все, что можно продать", – написала Лазарева.

Свою пламенную речь актриса украсила хэштегом #ТрибуналПутину.

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Напомним, ранее Татьяна Лазарева в деталях рассказала о главной проблеме россиян и России в целом. Она говорит, что жители страны-агрессора не хотят брать на себя ответственность за происходящее в Украине, поскольку берут пример с кремлевской верхушки.

"Самая большая проблема сейчас в России – это нежелание брать ответственность на себя. Ни у кого. Вот прям сверху донизу. Это все навязано этой повесткой. Люди видят, как развелся Путин, и они думают: "О, можно блин, клево". Все эти слухи про Кабаеву, про любовницу, про каких-то детей. И все такие тоже: "Хм, можно значит". И ты видишь этих людей в Москве, как у них у всех жены меняются, появляются новые. Это же сигналы", - отметила Лазарева.

До того Лазарева присоединилась к проекту Студии Квартал 95 "Байрактар News".

В этом интернет-проекте где в карикатурном образе, очень похожем на официальную представительницу МИД РФ Марию Захарову, она ведет шоу про историю мира с точки зрения России. Таким образом артистка высмеивает российскую пропаганду.

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