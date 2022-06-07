Лазарева назвала самую большую проблему нынешней России / скриншот

Российская актриса, юмористка и телеведущая Татьяна Лазарева, которая выступила против войны, рассказала о главной проблеме россиян и России в целом.

Юмористка в интервью для YouTube-канала "А поговорить?" заявила, что жители страны-агрессора не хотят брать на себя ответственность за происходящее в Украине, поскольку берут пример с "верхушки".

"Самая большая проблема сейчас в России – это нежелание брать ответственность на себя. Ни у кого. Вот прям сверху донизу. Это все навязано этой повесткой. Люди видят, как развелся Путин, и они думают: "О, можно блин, клево". Все эти слухи про Кабаеву, про любовницу, про каких-то детей. И все такие тоже: "Хм, можно значит". И ты видишь этих людей в Москве, как у них у всех жены меняются, появляются новые. Это же сигналы", - отметила Лазарева.

В России при этом хотят сохранять семью как ценность общества, удивляется актриса.

Читайте такжеПроукраинскую ведущую Татьяну Лазареву "убили" русские пропагандисты"Мы что-нибудь знаем про семью Путина? Ничего. Вот это все с самого верха спускается потихонечку. Если они видят, что "там" ответственности нет... Он что-то говорит: "Давайте там пенсии всем и квартиры бюджетникам и ветеранам". А люди понимают: "Так там врут все". И доверия никакого нет. И ответственности тоже", – подметила Лазарева.

Ранее Татьяна Лазарева присоединилась к проекту Студии Квартал 95 Байрактар News, где в карикатурном образе, очень похожем на официальную представительницу МИД рф Марию Захарову, она ведет шоу про историю мира с точки зрения россии. Таким образом артистка высмеивает российскую пропаганду.

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