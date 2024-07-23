Российская певица в неадекватном состоянии жестко опозорилась во время концерта

Российская певица Наталья Ионова, которую российские слушатели знают под псевдонимом Глюкоzа оскандалилась своим выступлением на Дне металлурга в Красноярске.
По данным российских пропагандистских СМИ, ее выступление еще долго будет обсуждаться в публичном пространстве.
"Наташа Глюкозова вызвала скандал странным поведением во время выступления в Красноярске. Сама на себя не похожа", - написал пропагандистский телеграмм-канал "Не Малахов".
На видео видно, как певица трогает себя за интимные части тела, едва связно говорит и всем своим видом показывает, что она не в адекватном состоянии.
На видео - российская певица и ее позор:
После того, как на Ионову полился хейт, она заявила, что из-за смерти своей бабушки была на препаратах.
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